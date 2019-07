Pastila-minune a lui Hitler: cum erau „dopaţi” soldaţii germani în cel de-al Doilea Război Mondial

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Desigur constatările echipei coordonate de Hart nu arată că este sigur să consumăm metamfetamină. În plus, studiile care au fost analizate în această cercetare vin să îi ajute pe oamenii de ştiinţă să înveţe mai multe detalii privitoare la mecanismele dependenţei şi la modul în care i-ar putea trata pe cei care au probleme cu drogurile. Sursa: descopera.ro

Chiar şi constatările studiilor realizate pe baza tehnicilor de imagistică ce comparau creierii utilizatorilor de metamfetamină cu cele ale non-utilizatorilor nu sunt la fel de dramatice pe cât se sugerează. Chris-Ellyn Johanson, specialist în neuroştiinţe care a lucrat în cadrul Wayne State University şi care a coordonat un astfel de studiu este de acord cu Hart. „Am descoperit ceva diferenţe între grupul de control şi grupul alcătuit din consumatori în ceea ce priveşte funcţiile cognitive şi chiar şi unele diferenţe în ceea ce priveşte receptorii. Însă nu am găsi nicio relaţie între cele ele, iar diferenţele cognitive erau în limitele normale”, a declarat Johanson.

În 2004, în New York Times a apărut un articol în care se sublinia că metamfetamina distruge celulele cerebrale. În 2005, un alt articol evidenţia că refacerea după consumul de amfetamină durează adesea mai mult decât în cazul altor droguri. Concluziile unui alt studiu, de data aceasta publicat în 2002, subliniau că ar fi bine ca „în campaniile naţionale împotriva consumului de droguri să se introducă informaţii cu privire la deficitele cognitive asociate metamfetamina”.

În ciuda acestor efecte îngrozitoare pe care le are drogul asupra dependenţilor, se pare că metamfetamina continuă să fie la fel de tentantă precum o descria Heinrich Böll. În 2011, National Institute on Drug Abuse, din SUA, estima că 13 milioane de Americani au încercat metamfetamina. Organizaţia Naţiunilor Unite estimează că la nivel global există aproximativ 24 de milioane de utilizatori de metamfetamină.

Din acest moment, metamfetamina nu mai era o pudră comprimată sub formă de pastile, ci cristale pe care doar câţiva oameni ştiau cum să le producă. Câţiva ani mai târziu, totuşi, oricine doreşte poate produce cristatele şi asta datorită lui Steve Preisler, alias „Uncle Fester”, un chimist din Wisconsin, care pe la mijlocul anilor `80 a publicat „o carte de bucate” intitulată „Secrets of Methamphetamine Manufacture” (Secretele producerii metamfetaminei).

Aşa cum explica chiar el, o singură pastilă de Pervitin era echivalentă cu mai multe ceşti de cafea, având capacitatea de a-l menţine în alertă pentru mai multe ore. În plus, când îşi administra Pervitin, avea posibilitatea de a uita, temporar, ororile războiului şi putea să fie fericit măcar pentru o perioadă scurtă de timp.

