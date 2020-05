Patriarhul Kiril al Rusiei, șeful lui ÎPS Vladimir al Moldovei, are o avere de patru miliarde de dolari din comerț ILEGAL cu TUTUN

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Evoluția pandemiei în R. Moldova vs România vs Italia (în infografice) demonstrează că cele 2 luni de carantină și „măsurile” luate de guvernare n-au oprit răspândirea coronavirusului!

Studiile arată că între 10% și 20% dintre femeile care doresc să rămână însărcinate nu reușesc să obțină sarcina în primul an de încercări. Alimentele consumate sunt importante pentru întregul organism, inclusiv pentru funcția de reproducere....

Kiril este progresiv, vorbește limbi străine, a lucrat în domeniul de dezarmare a URSS și SUA. În 1991, anul în care Uniunea Sovietică s-a destrămat, a câștigat titlul de Mitropolit. Noua eră a capitalismului a adus noi realizări în viața Mitropolitului Kiril. În 1996, el a devenit un membru al consiliului de administrație al băncii „Peresvet”, care este responsabil pentru deservirea intereselor financiare ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Problema din septembrie 1996 din Moscow News raportează că Kiril, acum doi ani, organiza importuri de produse foarte impozabile, cea mai mare parte fiind de tutun, sub acoperirea unui banner non-profit a Bisericii Ortodoxe care îi scutea de taxe. Știrea a fost confirmată și susținută și de Moscovschii Comsomoleț.

Kiril a absolvit cu onoruri Academia spirituală de la Leningrad în 1969. În 1970, a obținut diploma de master și după mai multe poziții minore a fost numit secretar personal al Mitropolitului Nicodim, șeful de Relații Externe. Începând cu acel moment, Kiril a devenit fața Bisericii Ortodoxe în toate călătoriile din Europa de Vest. Potrivit site-ului vlasti.net, colegii și concurenții lui Kiril au făcut conexiunea între călătoriile sale cu munca sa în cadrul KGB-ul sovietic, unde a fost cunoscut sub porecla „Mihailov”. Începând din 1972, Kiril/Gundyaev/Mihailov a devenit mult mai implicat în relația cu țările din Orientul Mijlociu. În 1975, la un forum în Nairobi, a apărat Uniunea Sovietică și a blamat scrisorile disidenților, făcând declarații istorice precum că oamenii de credință nu au fost niciodată persecutați și nu au existat abuzuri ale drepturilor omului bazate pe religie în Uniunea Sovietică.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)