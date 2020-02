Patriarhul rus Kiril a recidivat, fiind fotografiat la mână cu un ceas de 16.000 de dolari / 20 de milioane de ruși trăiesc SUB LIMITA SĂRĂCIEI

Capul bisericii ruse a mai fost implicat în scandaluri privind posesia de obiecte de lux. În 2012, mass-media a relatat că acesta deține un apartament de lux in centrul Moscovei. Propaganda oficiala s-a grabit sa asigure atunci că șeful Bisericii Ortodoxe Ruse nu a locuit nici macar o singură zi în locuinta, deși a mutatacolo biblioteca tatălui său. În plus, patriarhul folosește un iaht de lux, pe care biserica l-a primit in dar de la Lukoil. La bordul acestei nave, în vara lui 2019, au fost observate fete și turiști pe jumătate dezbrăcați.

Actualitate 6 Februarie 2020, ora: 11:43

