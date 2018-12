„Patriot” în loc de „S-400”. SUA încearcă să convingă aliatul turc să RENUNȚE la rachetele rusești

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Jumătate din români au alocat cadourilor de Crăciun un buget de 300 de lei în acest an, în timp ce 2 din 5 cheltuie până la 750 de lei.

Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit marţi cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să părăsească UE fără un acord de retragere, pe fondul unei opoziţii puternice în Parlament, transmite dpa.

Acordul dintre Turcia si Rusia privind achiziționarea de sisteme rusești de apărare antirachetă a fost semnat în decembrie 2017. Valoarea complexelor rusești este de 2,5 miliarde de dolari. Astfel, în cazul in care Turcia nu renunta la contractul cu Rusia, ea va deveni primul stat membru al NATO care va opera un sistem de apărare aeriană produs in afara NATO.

În plus, în Turcia vor fi trmise 4 stații radio de control al focului AN / MPQ-65, 10 antene AMG, 20 de lansatoare autonome M903, 4 stații de control al interceptarii, scrie TASS.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)