Patru săptămâni de război. Ucrainenii au recucerit orașul Makariv

Războiul din Ucraina se apropie de finalul celei de-a patra săptămâni. Rusia nu pare să fi făcut progrese majore, spun analiștii militari, deși continuă să bombardeze principalele orașe ale țării pe care a invadat-o. În cursul nopții, s-au auzit explozii puternice în Harkov. Singura victorie pe care o poate revendica Moscova, deocamdată, este blocarea accesului Ucrainei la Marea Azov. Însă nu a obținut controlul asupra Mariupolului, deși au distrus mare parte din oraș. Doar 3.000 de oameni au putut fi evacuați ieri de acolo, în timp ce trupele ruse au deschis din nou focul asupra coridorului umanitar. În Harkov, un supraviețuitor al Holocaustului a fost ucis de o explozie, în timp ce în Kiev 8 oameni au murit după ce un centru comercial a fost bombardat. În Herson, singurul mare oraș cucerit, militarii ruși au deschis focul asupra ucrainenilor care protestau, potrivit Digi24.ro.

În evaluarea de marți dimineață a războiului din Ucraina, Ministerul britanic al Apărării a transmis că, în ciuda luptelor grele, forțele ucrainene continuă să respingă încercările rusești de a ocupa orașul Mariupol din sudul țării.

Totodată, Ministerul britanic precizează că forțele rusești din alte părți ale Ucrainei au avut parte de încă o zi de progrese limitate, majoritatea fiind în mare parte tot blocate.

În plus, Mai multe orașe ucrainene continuă să sufere bombardamente grele din partea aviației și artileriei rusești, ONU raportând că peste 10 milioane de ucraineni sunt acum strămutați în interiorul țării.

Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022

Forțele ucrainene au transmis că, după zile de lupte, au redobândit controlul asupra orașului Makariv, la vest de Kiev, scrie CNN.

„Drapelul Ucrainei a fost ridicat deasupra orașului Makariv” în timp ce rușii se retrăgeau, au transmis Forțele Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook.

CNN nu a putut confirma afirmația forțelor ucrainene. Makariv a fost puternic afectat în urma atacurilor aeriene ruse din ultimele zile. Mai multe fotografii care au fost distribuite pe rețelele sociale în 12 martie arătau cât de puternic au fost blocuri, școli și o unitate medicală.



