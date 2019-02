Pavel Crușevan - cel mai acerb antisemit șovin rus - Principalul incitator la Pogromul din Chișinău din aprilie 1903

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Biroul procurorului special Robert Mueller a anunțat ieri ca hackeri din Rusia au furat si au falsificat probe într-o încercare de a discredita investigatia din SUA asupra implicării Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016, scrie presa din SUA.

Zece state din Vestul Mijlociu american sunt încă prinse în capcana gerului şi a ninsorilor abundente. Un val de frig venit de la Polul Nord a adus temperaturi de minus 30 la grade la Chicago şi a lovit oraşe precum New York sau Philadelphia.

Economia Italiei intră în recesiune tehnică după ce datele oficiale arată că aceasta s-a contractat cu 0,2% în ultimul trimestru din 2018, potrivit The Guardian.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Sutele Negre (uneori Suta Neagră), de asemenea, cunoscută și sub numele de sutenegriștii (Чёрная сотня, черносотенцы în rusă, transliterat Ciornaia sontea, cernosotențî), a fost o mișcare ultranaționalistă din Rusia la începutul secolului al XX-lea. A susținut fervent pe țar și pe familia sa (Casa Romanovilor) și s-a opus fanatic oricărei restrângeri a autocrației monarhului. Mișcarea s-a remarcat de asemenea prin doctrinele extremiste, rusocentrice, xenofobe, antisemite și prin incitarea la pogromuri.

Protocoalele înțelepților Sionului Protocoalele înțelepților Sionului (în rusă Протоколы Сионских мудрецов), publicat în serial în ziarul «Znamia» al lui Crușeveаnu , a apărut sub formă completă ca „apendix” al broșurii lui Sergei Nilus: «Mare în Mic: Venirea Anti-Cristului și rolul Satanei pe pământ», o scriere ce a circulat la începutul secolului al XX-lea în Europa și care descria așa-zisele planuri ale evreilor de dominare a întregii lumi.

Pogromul a atras proteste în toată lumea; au fost organizate mitinguri la Londra, Paris și New York, iar Theodore Roosevelt, președintele SUA, a adresatțarului Nicolae al II-lea o petiție „în numele poporului american”, petiție pe care țarul a refuzat să o accepte. Sub presiunea opiniei publice, au fost deferiți justiției câțiva dintre huligani care au scăpat cu sentințe deosebit de ușoare.

În pofida adevărului, Crușeveanu a inițiat o campanie de incitare antisemită în ziarul „Basarabeț”, care a dus la o dezlănțuire de crime și acte huliganice a căror victime au fost minoritarii evrei. Evenimentele din 6-7 aprilie 1903, care au intrat în istorie sub numele de Pogromul de la Chișinău (primul din cele două pogromuri, al doilea Pogrom de la Chișinău a avut loc la 19-20 octombrie 1905), s-au soldat cu 47- 49 de evrei uciși, 600 de răniți (92 răniți grav), 700 de case și 600 de magazine jefuite și devastate, 2.000 de familii de evrei aruncate în stradă și alte atrocități.

La sfîrșitul anului 1903 el a fondat pentru puțin timp la Sankt Petersburg ziarul „Znamia” (în rusă Знамя, în română Drapelul) (1903—1904). În acest ziar, între 28 august și 7 septembrie (stil vechi), a publicat fragmente din celebra mistificare antisemită „Programul de cucerire a lumii de către evrei”, mai cunoscută sub numele de „Protocoalele înțelepților Sionului ”. În 1906 a editat la Chișinău ziarul „Drug” (în rusă Друг, în română Prieten).

În 1896 Crușeveanu a înființat la Chișinău ziarul cotidian „Basarabeț” (în rusă Бессарабец, în română Basarabeanul), singurul cotidian în limba rusă din Chișinău care, inițial s-a afiliat la jurnalistica liberală, mai târziu devenind o publicație de extremă dreaptă. Acest ziar a fost principalul incitator la Pogromul din Chișinău din aprilie 1903. Din 1905 a devenit organul de presă al secției basarabene al „Uniunii poporului rus”, înființată de către Crușeveanu, sub auspiciile Ohranei.

