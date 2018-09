Pavel Filip către Volconovici: Nimeni nu va pune mâna pe terenurile pe care se află căminele Universităţii Agrare

Nimeni nu va pune mâna pe terenurile pe care se află căminele Universităţii Agrare. Este mesajul transmis ministerului Agriculturii de Pavel Filip, după ce premierul a fost sesizat că mai mulţi studenţi au obligaţi să se mute în alte cămine după ce administraţia universităţii ar fi încheiat un contract cu o companie de construcţii. Acesta presupunea că firma va efectua reparaţia în clădirea universităţii în schimbul a terenurilor din centrul Capitalei pe care se află trei cămine studenţeşti.



Premierul Filip i-a cerut ministrului Volconovici să anuleze ordinul semnat şi să nu facă economii pe spatele studenţilor. Mai mult decât atât, l-a atenţionat că niciun parteneriat public-privat în acest sens nu va fi acceptat de Guvern.

Pavel Filip a anunţat că va solicita Corpului de control să verifice totodată şi legalitatea acestei decizii luate de Ministerul Agriculturii.





"Am fost sesizat cu privire la situaţia în care s-au pomenit un şir de studenţi din trei cămine de la Universitatea Agrară, care cu puţin timp înainte de începerea anului de studii au fost puşi în situaţia să fie mutaţi în alte cămine. Chiar dacă unii şi-au făcut deja reparaţii în camerele în care stăteau. În plus am reuşit să văd care este starea căminelor în care au fost transferaţi sau a fost propuşi să fie mutaţi aceşti studenţi. Domnule ministru, cred că e cazul să anulaţi acest ordin şi să daţi posibilitatea studenţilor să stea acolo unde ei se simt bine. Am semnat o dispoziţie în acest sens. Vă rog să fie respectată într-un mod exemplar.

O să solicit corpului de control să verifice acest lucru şi să verifice, de fapt, legalitatea acestei decizii, care a fost luată de Ministerul Agriculturii.

O să vă rog să nu faceţi economie pe studenţi. Economiile pe puteţi face pe sistemele de irigare despre care am vorbit, multe milioane de lei puteţi găsi acolo şi prin aceste milioane de lei s-ar putea să realizăm mai multe proiecte. Am decis să vă spun acest lucru public pentru că nu este prima tentativă de a dumneavoastră asupra acestor cămine. Înţeleg că este un cartier foarte bun pentru care râvnesc foarte mulţi dintre Puşkin şi Grigore Vieru.

Da, este foarte bun pentru construcţii şi ar costa o sumedenie de bani, dar nu vă chinuiţi că n-o să treacă prin Guvern niciun parteneriat public privat. Nu o să pună nimeni mâna pe acest teren. Nu veniţi cu niciun fel de tertipuri de felul ăsta. Anulaţi ordinul, lăsaţi studenţii în pace, dar bani găsiţi din altă parte", a spus premierul Pavel Filip.

https://www.publika.md