PS News: Ce ar trebui să înțeleagă oamenii, alegătorii din imaginile respective? Cum rămâne cu ideile susținute de Dodon ca lupta împotriva oligarhului și cum rămâne cu scopul de dezoligarhizare al încheierii coaliției din iunie anul trecut între PSRM si ACUM ? Pavel Filip: Imaginile despre care vorbiți cu siguranță i-au șocat pe cetățeni , însă verdictul trebuie să-l dea Procuratura, care am văzut că a deschis o anchetă. Am văzut că dl Dodon susține că imaginile sunt trucate, dar la acest subiect trebuie să se expună organele de anchetă.

Horoscop 4 Iunie 2020, ora: 07:30

Luna calatoreste din Scorpion in Sagetator, iar in curand va intra in eclipsa. Un portal se deschide… Vei vedea viata dintr-o alta perspectiva. Vei vedea imaginea de ansamblu. Pluto, Jupiter si Saturn sar in ajutor ca tranzitia sa fie mai usoara. Profita de toate oportunitatile aparute!