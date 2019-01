Pavel Filip, convins de continuitatea guvernării: Executivul va activa la capacitate maximă și va produce rezultate pentru oameni

Guvernul va continua să muncească la capacitate maximă și să producă efecte pozitive pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor, îmbunătățirea mediului de afaceri, modernizarea țării în general. Declarația a fost făcută de către prim-ministrul Pavel Filip, care a prezentat astăzi raportul de activitate al Executivuli pentru cei trei ani de activitate.

”Sunt sigur că nu scăpăm așa ușor. Ne mai așteaptă încă multe, mai avem mult de muncă. Și în continuare Guvernul va activa la capacitate maximă și va produce rezultate pentru oameni. Și eu sunt sigur că ne așteaptă încă multe lucruri frumoase în față”, a declarat Filip.

”Datorită reformelor pe care le-am făcut pentru a stimula mediul de afaceri, avem indicatori care ne demonstrează că am mers pe calea corectă. Am redus birocrația și am oferit posibilitatea ca toate actele să fie solicitate online, am micșorat impozitele (am redus impozitul pe venit până la 12%, am micșorat TVA-ul pentru industria HORECA), am tăiat din presiunea pe agenții economici, iar astăzi nu noi, ci asociațiile de business spun că au parte de o gură de aer de când suntem la guvernare”, a venit cu exemple prim-ministrul.

Potrivit lui, toate acestea au permis obținerea unei creșteri economice constante și, ca urmare, timp de trei ani, la buget au fost acumulate cu 15 miliarde de lei mai mult. Sunt bani care au venit în buget și pe care i-am putut folosi pentru majorări de salarii și pensii, investiții sau programe guvernamentale”, a spus Pavel Filip.

Printre realizările menționate de prim-ministru se numără programul guvernamental ”Prima Casă, la care din martie 2018 au apelat aproape 1200 de tineri. Această măsură are drept scop reducerea exodului de tineri, unul din motivele plecării peste hotare fiind imposibilitatea de a-și cumpăra locuințe.

De asemenea, a fost realizată reforma salarizării, care a permis reducerea decalajului dintre cele mai mici și cele mai mari lefuri din sectorul public, iar angajații au ajuns să primească salarii mai mari cu până la 100%.

Iar în sectorul real, salariul mediu pe economie a crescut, timp de trei ani, de la 4600 de lei la aproape 7000 de lei sau peste 300 de euro.

Printre realizări se numără și reformarea sistemului de pensii, care a devenit acum mai stabil și echitabil. ”Trebuie să recunosc și cred în continuare că pensia în Republica Moldova este foarte mică. Însă am făcut eforturi ca să o majorăm. În 3 ani pensia medie a crescut cu aproape 50%. Este un record, asta o arată și datele. De la 1 ianuarie pentru jumătate de milion de pensionari pensiile au crescut cu 10%, pensia medie ajungând până la aproape 1800 de lei, de la puțin peste 1000 de lei acum 3 ani. Începând cu 1 ianuarie 2019 a fost lansată recalcularea pensiilor pentru cei care muncesc după pensionare, care va fi urmată de indexare, astfel pentru unele persoane acestea chiar se vor dubla”, a declarat Pavel Filip.

Nu sunt de neglijat nici proiectele de infrastructură. Astfel, doar în 2018 au fost reparate peste 1600 de km de drumuri locale, iar ambițiile pentru 2019 sunt de 2600 de km.

allmoldova.com