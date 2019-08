Pavel Filip: Dosarul „uzurpării” - este un atac al puterii împotriva singurului partid de opoziție

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Începând de acest an, Guvernul declară ziua de 23 august ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare.

„Am scris partenerilor străini despre derapajele din Republica Moldova și îi vom informa și în continuare despre toate încălcările pe care le faceacest regim instaurat acum 2 luni. Am vorbit și cu unii ambasadori care urmăresc cu atenție evoluțiile din țara noastră. Nici guvernarea nu mai mimează separația puterilor în stat sau independența justiției, mai ales că deja și unii membri ai coaliției spun deja lucrurilor pe nume, fapt pentru care sunt «proboziți» imediat. Pentru toți e clar deja că mai bine nu va fi. Iar guvernarea încearcă să elimine singurul partid de opoziție parlamentară, pentru că le este frică de Partidul Democrat din Moldova”, a menționat Filip.

