Pavel Filip: Este foarte importantă susținerea SUA pentru Moldova, mai ales într-un an electoral

Oficialii americani sunt bine informaţi despre situaţia din Republica Moldoa şi urmăresc cu atenţie ce se întâmplă în ţara noastră. Declaraţia aparţine premierului Pavel Filip şi se conţine într-un interviu oferit de acesta postului de televiziune Prime TV.



“Să nu credem că aici oamenii nu urmăresc ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și care este activitatea acestui Guvern. De aceea, am avut aprecieri pentru rezultate și, desigur, în același timp, am vorbit și despre rezervele care sunt și punctele care trebuie să depunem mai mult efort”, a declarat Pavel Filip.

Şeful Guvernului a trecut în revistă întrevederile importante pe care le-a avut în cadrul vizitei la Washington.





“Pornind de la faptul că Statele Unite ale Americii sunt un partener strategic pentru Republica Moldova, desigur că a fost o vizită foarte importantă”, a spus premierul.

“Am vorbit despre reușite, dar am vorbit și despre elementele unde trebuie să depunem mai mult efort. Îmi pare bine că am avut această discuție. O altă dimensiune a fost legată cea de comerț și dimensiune economică în general. În primul rând, am avut întrevederi cu oameni de afaceri din Statele Unite unde am avut posibilitatea să le spun despre ultimele evoluții în dimensiunea businessului în Republica Moldova”, a precizat şeful Guvernului.

Pavel Filip a avut şi întrevedere importantă la Departamentul de Comerț. “Am avut posibilitatea să vorbim despre reformele orientate să ofere atractivitatea investițională Republicii Moldova, despre ultimele reușite ale noastre în acest domeniu și desigur că în schimb am avut mesaje foarte pozitive și o descriere a programelor unde poate participa și Republica Moldova”, a declarant Pavel Filip.

“Am avut discuții cu mai mulți membri ai Camerei Reprezentanțelor și Senatului, pentru că este importantă această relație a noastră cu ei, pornind de la faptul că este depusă în Congres o Rezoluție cu privire la Moldova. Un proiect de Rezoluție care prevede susținerea și suportul pentru Republica Moldova și integritatea sa. Recent, a fost depusă încă o Rezoluție care vizează Republica Moldova, dar și regiunea în general, este vorba despre Ucraina și Georgia. Ne-am asigurat că membrii Congresului și ai Senatului vor susține aceste rezoluții. Această susținere politică în parcursul nostru pro-occidental este una foarte importantă și luând în considerație că ne aflăm și într-un an electoral când știm foarte bine că se vor precipita toate declarațiile și ca de obicei Republica Moldova alunecă într-o dimensiune geopolitică înainte de alegerile parlamentare, este foarte important ca și cetățenii Republicii Moldova să vadă acest sprijin din partea Statelor Unite”, a conchis şeful Cabinetului de Miniştri.

Timpul.md