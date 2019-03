Pavel Filip este președintele fracțiunii Partidului Democrat din Moldova

Primăvara astronomică, pentru toată emisfera nordică, începe odată cu echinocţiul de primăvară, care are loc în 2019 pe data de 20 martie, iar în emisfera sudică a Pământului, fenomenul fiind invers, marchează începutul toamnei astronomice. În regiunile polare din emisfera...

Astăzi are loc prima ședință de constituire a noului Parlament, ales de popor pe 24 februarie. Cu această ocazie, liderii blocului ACUM au decis să organizeze o acțiune cu participarea susținătorilor lor. Astfel, în jurul orei 12.00, în fața clădirii Parlamentului...

Amânarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană este doar un ”plasture” dacă problemele de profunzime rămân nerezolvate, a declarat joi șefa districtului financiar City Of London, Catherine McGuinness, citată de Reuters.

”Pe 21 martie a avut loc sedinta de constituire a fractiunii PDM. A fost constituită fracțiunea în număr de 30 persoane. În calitate de președinte al fractiunii este ales Pavel Filip, a fost aprobat și regulamentul de activitate”, a citit Sergiu Sîrbu extrasul din procesul verabl de formare a fracțiunii. Democrații au a doua ca mărime fracțiune în Parlament, formată din 30 de deputați. Șeful grupului parlamentar al PDM are 53 de ani și a fost ales în circumscripția uninominală Strășeni. Din ianuarie 2016, Pavel Filip a deținut funcția de prim-ministru. Anterior, a fost ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, a condus întreprinderile Tutun CTC și Bucuria.

