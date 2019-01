Pavel Filip, interviu pentru revista Altitude: Premierul a povestit detalii despre familie şi pasiuni

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Este esențial să îți detoxifici organismul dacă vrei să slăbești mai repede. Această băutură te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus.

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat astăzi că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidenţiale şi a anunţat obiectivele pentru acest an.

Premierul a mai dezvăluit că îi place să călătorească, doar că nu are prea mult timp pentru asta. Escapadele nu înseamnă doar odihnă, ci şi cunoaștere, experiențe şi viziuni noi, a menționat Filip.

Şeful executivului susţine că are o afinitate deosebită pentru tradiţii. Asta l-a determinat să organizeze pentru al doilea an consecutiv Târgul de Crăciun. Pavel Filip povesteşte că, în copilărie, se pregătea minuţios pentru sărbătorile de iarnă.

Prim-ministrul a povestit pentru revista Altitude, distribuită la bordul aeronavelor, că cea mai mare pasiune pe care o are acum este primul şi, deocamdată, singurul nepot - Patric. Zâmbetul micuțului îi este leac pentru orice necaz.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)