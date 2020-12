Pavel Filip: PSRM a pierdut alegerile din cauza schemelor mână în mână cu bandiții și din cauza înțelegerilor ascunse cu hoții de miliarde

Dle preşedinte, în ultima zi a sesiunii parlamentare de toamnă-iarnă, s-au întâmplat multe lucruri interesante, inclusiv a fost anulată reforma sistemului de pensii – una din reuşitele Guvernului condus de dvs. Cum calificaţi cele întâmplate?



Pavel Filip: Ultima zi a sesiunii parlamentare a fost o adevărată rușine pentru întreg forul legislativ, noua coaliție de guvernare a trecut toate liniile roșii. Tocmai când credeam că mai rău nu se poate și că mai jos această coaliție nu poate cădea, ne-au surprins din nou. Atunci seara au fost împărțiți banii, au fost aprobate schemele și aranjate interesele.

Este clar că miza pentru acest tandem Dodon-Șor este, de fapt, configurația noului Parlament – o nouă coaliție – după alegerile anticipate. Iată de ce, cei doi au pus la cale un plan, probabil ei cred că joacă o partidă de șah foarte sofisticată, dar în realitate totul e destul de primitiv.

Ca să ajungă parteneri în viitorul Parlament, Dodon și Șor s-au înțeles în felul următor: în primul rând, să-și voteze unul altuia câteva proiecte despre care, cred ei, îi vor ajuta în campanie. Pentru PSRM e vorba de proiectele care dezbină societatea: statutul limbii ruse, propaganda, Găgăuzia, Ziua Europei. Șor a primit în schimb, farmaciile ambulante cu medicamente neautorizate și dubioase și Stadionul Republican. Și pentru că orice campanie are nevoie de bani, în partea a doua au convenit să mai tragă câteva tunuri înainte de plecarea de la guvernare. Mă refer aici la schemele incluse în politica fiscală, în primul rând, prejudicierea bugetului cu 160 milioane de lei din schemele cu țigări, bani care vor ajunge la sponsorii partidului. Lovitura finală e legată de destabilizarea economică și financiară a situației din țară, astfel încât, atunci când în buget nu vor mai fi salarii și pensii, Dodon și Șor să arate cu degetul la Maia Sandu. Pentru asta au votat anularea legii miliardului și a reformei pensiilor, un măr otrăvit, cu consecințe foarte grave.

Dacă e să mă refer la ceea ce ați menționat, reforma sistemului de pensii, consecințele pot fi dezastruoase. Deși sună bine la prima vedere, cei care înțeleg măcar puțin domeniul știu că în cel mai bun caz, vom avea pensii mai mici pentru un număr mai mare de pensionari, iar în cel mai rău caz, falimentul sistemului. Reformele adevărate sunt cele dureroase și uneori neplăcute. Am certitudinea că am construit un sistem de pensii corect și echitabil, în care deputați, miniștri sau procurori nu mai au pensii de câteva ori mai mari decât profesorii sau medicii. Am construit toate acestea atent și cu grijă, cărămidă cu cărămidă, iar astăzi, din păcate, această coaliție monstruoasă crede că a scos o cărămidă, dar, în realitate, construcția riscă să se prăbușească. Vor avea de suferit oamenii, dar lor nu le pasă.



Dle Filip, Dvs. judecaţi ca politician şi ca fost prim-ministru ce a promovat legi, care acum sunt anulate. Dar cetăţenii cu siguranţă vor saluta, spre exemplu, anularea Legii miliardului...



Pavel Filip: Subiectul este unul complex și complicat, dar am convingerea că atât Dodon, cât și Șor și colegii lor care au votat anularea legii miliardului înțeleg bine consecințele și au mers premeditat și deliberat către destabilizarea financiară a țării, iar acțiunile lor, în perioadă de pandemie, pot fi calificate drept crimă împotriva țării și propriului popor.

Nu doar noi o spunem, o spun și experții economici, bate alarma și FMI, o spun chiar și cei care în 2016 au cerut în stradă anularea acestei legi: impactul va fi catastrofal. Aceste acrobații ale lui Dodon și Șor vor duce la creșterea prețurilor, inflație, deprecierea leului, asta vor simți oamenii. În plus, la fel de grav, pierdem relațiile bune cu FMI, iar fără FMI, știți bine, niciun partener extern nu va dori să crediteze Moldova, nici UE, nici Banca Mondială, Statele Unite sau FMI, desigur. Deja nu e clar cu ce va fi acoperit deficitul bugetar de la anul. De la coaliția de guvernare – doar bâlbâieli la acest capitol. Lasă țara fără bani intenționat, pentru a pune bețe în roate următorului Guvern.

Ce părere aveți despre proiectul Partidului Șor care ține de farmaciile ambulante?



Pavel Filip: Nu doar noi ca politicieni vedem riscuri grave aici, ci și specialiștii în domeniu. Ați văzut reacțiile extrem de negative ale Comunității academice a facultății de farmacie din cadrul Universității de Medicină, ați văzut reacția Asociației Farmaciștilor de la noi din țară: aceștia atenționează că aceste experimente ale lui Șor pot avea consecințe grave asupra sănătății oamenilor. În plus, pe lângă acest proiect, s-au votat și alte inițiative, cum ar fi accesul la medicamente neautorizate și dubioase, dar și scumpirea medicamentelor fără prescripție, după anularea plafonării. Coaliția nou-formată îi lustruiește calea lui Șor către următorul Parlament. Trebuie tare să nu-ți iubești țara ca să-i faci celui mai mare hoț al țării favoruri și să-i dai voie să-și bată în continuare joc de cetățeni.

Mai insistaţi pe ideea că deciziile privind piaţa farmaceutică sunt răsplată pentru unii deputaţi?



Pavel Filip: Hoții de miliarde și transfugii trebuiau și ei cumva răsplătiți pentru credință și loialitate, așa că au primit farmaciile ambulante și dreptul de a vinde, așa cum spuneam, medicamente dubioase și scumpe. Asta a fost miza lui Șor, de asta avea nevoie în campanie electorală. A testat acest concept cu magazinele sociale și merge pe aceeași cale cu farmaciile ambulante. Doar că aici e vorba de sănătatea oamenilor. Cel mai cinic e că speculează pe faptul că oamenii și așa o duc greu, dar le vând iluzii, ca atunci când unui câine flămând îi arunci o bucată de carne otrăvită. Bietul se aruncă la ea, fără să știe că e otrăvită.

Păi, şi cu ce se aleg atunci socialiştii?



Pavel Filip: Socialiștii le vor vinde alegătorilor lor proiectele cu statutul limbii ruse, revenirea propagandei rusești la tv, prospectele medicale în limba rusă, statutul special al Găgăuziei, Ziua Europei. Îmi pare rău să constat naivitatea de care dau dovadă cei de la PSRM, dacă ei consideră că la prezidențiale oamenii nu i-au votat pentru că limba rusă nu avea statutul potrivit sau pentru că Ziua Europei era sărbătorită pe 9 mai. Cred în continuare că PSRM a pierdut alegerile din cauza gestionării proaste a pandemiei, din cauza schemelor mână în mână cu bandiții, din cauza discursului agresiv și din cauza înțelegerilor ascunse cu hoții de miliarde. Toate aceste proiecte nu vor aduce electoratul înapoi, pentru că oamenii înțeleg că aceste proiecte au o singură consecință: dezbinarea societății.



Deci, să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat în ultima zi a sesiunii parlamentare, inclusiv noaptea, a avut doar scopul de a consolida poziţiile electorale ale celor de la guvernare?



Pavel Filip: Corb la corb nu-și scoate ochii, ca să parafrazez un proverb românesc. Ei urmăresc, de fapt, să ajungă în viitorul Parlament, ca să-și asigure acolo o coaliție majoritară. Ca să obțină acest lucru, au vrut, mai întâi, să-și consolideze pozițiile electorale (ceea ce eu personal cred că nu le va reuși, pentru că ultimele alegeri au demonstrat că oamenii nu cad pradă manipulărilor și minciunilor), în partea a doua, și-au asigurat prin tot felul de scheme, ca cea cu țigările, finanțe suficiente pentru campania electorală, iar în final, au făcut totul ca să lase Republica Moldova fără bani, cu scumpiri, cu pensii mai mici și în izolare internațională. Asta e ”moștenirea” pe care s-au gândit să o lase președintelui ales, dar și oricui va dori să pună umărul la schimbări în țară.

Ce veţi face în continuare?



Pavel Filip: Partidul Democrat este o echipă puternică, nouă ne pasă ceea ce se întâmplă cu țara și cu oamenii de aici, mereu am acționat astfel încât să protejăm interesul țării și al cetățenilor. Acum vom face la fel. Nu vom admite ca un grup de hoți ordinari să-și bată joc de țara noastră, vom fi alerți, vom dezvălui schemele lor, vom riposta, vom lupta ca să scăpăm de ei. Atunci când va veni timpul potrivit, hoții vor fugi (unii, așa ca Șor, nu sunt nici acum în țară), dar noi vom rămâne aici să ne apărăm țara, să curățăm mizeriile pe care le-au făcut. Partidul Democrat, resetat, fără elemente toxice, are suficienți oameni profesioniști, cărora le pasă de țară, așa că împreună vom scăpa de hoți, vom curăța clasa politică de bandiți și vom aduce oamenilor bunăstare și dreptate.

https://www.realitatea.md