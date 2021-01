Partidul Democrat ar putea vota declaraţia propusă de PAS, prin care deputaţii urmează să se angajeze să nu participe la şedinţa la care va fi examinată chestiunea ce ţine de votarea unui nou premier şi cabinet de miniştri, şi, respective, declanşarea alegerilor parlamentare anticipate. Totuşi, PD are unele condiţii, a declarat liderul democraţilor, Pavel Filip, în cadrul emisiunii Punctul pe AZi.

Pavel Filip declară că PD-ului nu i s-a solicitat expres să semneze sau să voteze această declaraţie, însă partidul a discutat acest subiect.

„Din punctul nostru de vedere o asemenea declaraţie are efecte jurdicie zero. Am văzut declaraţii cu condamnarea traseismului, care imediat după ce au fost votate, am văzut plecări din partid. Dacă şi se vine cu un act, chiar fie el şi politic. El trebuie să fie licit. Asta ar însemna: sintagma că noi nu vom veni la şedinţele Parlamentului şi nu vom asigura cvorum contravine cu obligaţiunile de bază a parlamentarilor. Chiar dacă ar fi să susţinem această declaraţie, vom insista să fie schimbată această sintagmă. Nu că nu vom asigura cvorum, dar că nu vom acorda suport politic niciunui candidat la funcţia de prim-ministru. A doua condiţie prioritară: Înainte de a se produce acest eveniment, să avem consultări, care trebuie organizate de preşedinte cu fracţiunile parlamentare. Să obţinem un răspuns foarte clar: cine va gestiona criza pandemică, economică şi dimensiunea socială”, declară Pavel Filip.

De asemenea, Pavel Filip spune că PD nu va vota pentru candidatura lui Igor Dodon la funcţia de premier, în cazul în care acesta va fi înaintat de o coaliţie formalizată dintre PSRM şi Platforma Pentru Moldova.

Totodată, ce ţin de sondajele recente care arată că PD nu va intra în următorul Legislativ, Pavel Filip spune că formaţiunea pe care o conduce este gata de anticipate şi este sigur că va intra în următorul Parlament, în pofida sondajelor.

