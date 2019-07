Pavel Filip: Vladimir Plahotniuc nu mai are nicio INFLUENȚĂ asupra PDM

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Mii de români care, în febra serialului Urzeala Tronurilor, și-au cumpărat dragoni, astăzi îi abandonează pe stradă, spunînd că sînt greu de crescut și oricum acum, că s-a terminat povestea, nu mai are nici un rost să crească o reptilă uriașă care...

În primul trimestru al acestui an exportul de nuci și alune s-a diminuat cu 28,4%, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei. O explicație a acestei evoluții este scăderea semnificativă a prețului de export, declarat în vamă.

Militari din 20 de țări vor îndeplini exerciţii militare standard ale NATO pe teren, pe apă, sub apă și în aer. Exercițiile vor avea loc în regiunile Odesa, Herson și Nikolaev, începând cu 1 iulie, transmite Korrespondent.net. În total, aproximativ 30...

Dupa Andrei Nastase care a defectat votand la Strasbourg in APCE contra intereselor europene si in favoarea celor rusesti,

Despre procesul de negocieri în perioada post-electorală, Pavel Filip spune că, timp de trei luni, nu a participat la niciun fel de discuții dintre PDM și PSRM. „Trebuie să recunosc că acest lucru îmi displace pentru că cred că trebuia să fie o consultare mai largă, dar, în același timp, nu pot spune că am fost izolat și nu știam cum merg lucrurile. Eram informat de către colegi și nemijlocit de către Vladimir Plahotniuc. Știu că negocia el personal din partea Partidului Democrat și cu Igor Dodon din partea Partidului Socialiștilor. Nu am auzit să fie purtate discuții cu cei care reprezintă blocul ACUM în toată această perioadă”, a declarat președintele interimar al PDM.

„Dacă ar fi să vorbim despre greșeli, eu cred că atât timp cât am fost la guvernare partidul a avut o manieră mai agresivă de activitate atât față de oponenții politici, dar și ca manieră de conduită. Poate este și firesc pentru un partid care se află la guvernare, dar nu cred că acest lucru ne-a adus valoare politică. Cred că a fost o verticală a puterii nefirească pentru un partid de orientare democratică. Din acest punct de vedere, trebuie să facem o analiză”, a afirmat Pavel Filip.

Președintele interimar al Partidului Democrat, Pavel Filip, susține că. după ce și-a depus mandatul de lider al PDM, Vladimir Plahotniuc nu mai are nicio influență asupra formațiunii. Totodată, fostul premier spune că în ultima perioadă în partid a existat o „verticală nefirească a puterii pentru un partid de orientare democratică”. Declarațiile au fost făcute în platoul TVR Moldova, transmite IPN.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)