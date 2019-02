Pavel Fillip: Îmi doresc să contribui la implementarea proiectelor pe care le-am iniţiat împreună cu echipa, indiferent în ce funcţie voi fi

Indiferent de modul în care va arăta Guvernul după alegerile parlamentare din 24 februarie, anul 2019 va fi unjul bun pentru Republica Moldova. Premierul Pavel Filip susţine că viitorul executive va beneficia de bazele ecomice puse de actualul cabinet de Miniştri, dar şi de princuipalele proiecte bugetare în derilare.



“Indiferent de ce Guvern va fi instalat după alegeri, anul economic 2019 este sortit să fie unul bun. Bazele economice deja au fost puse de către actualul Guvern, principalele proiecte sunt bugetate şi sunt în derulare: Drumuri Bune, subvenţiile în agricultură, Prima Casă, finanţările pentru dezvoltarea regională, procurarea de ambulanţe, reforma fiscală, reforma salarizării şi reforma pensiilor. Businessul are predictibilitatea evoluţiilor din economie. Recent, discutam cu un consilier care mi-a pus o întrebare şi tot el a şi răspuns: „Ştiţi care este cea mai mare realizare a Guvernului Filip, pe lângă depăşirea crizei economice, stabilizarea sectorului bancar şi a economiei? Este că, în anul 2018, Guvernul a dat startul unui nou ciclu economic de creştere”, adeclarat Pavel Filip, într-un interviu acordat portalului Tribuna.

În opinia lui Pavel Filip, cele mai importante realizări ale actualului Gubvern sunt asigurarea creşterii economice, stimularea business-ului, reforma pensiilor, majorarea salariilor şi reforma fiscal.

“Realizarea echipei noastre este că am reuşit să menţinem creşterea economică, că am reuşit să readucem încrederea mediului de business şi, foarte important, este că am reuşit să redăm oamenilor speranţa că lucrurile încep să se mişte într-o direcţie bună.De exemplu, reforma pensiilor a permis ca peste 300 de mii de oameni să simtă că munca lor de o viaţă nu a fost în zadar şi că, în sfârşit, li s-a făcut dreptate. Or, pensiile acestor oameni au fost aduse la nivelul contribuţiilor făcute pe parcursul anilor de muncă. Reforma fiscală a dat posibilitatea mai multor agenţi economici să redirecţioneze o parte din venituri spre dezvoltarea afacerilor şi spre majorarea salariilor. Reforma salarizării a permis creşterea lefurilor pentru aproape 200 de mii de angajaţi din structurile publice. A făcut mult mai atractivă munca la stat. Şi şirul poate fi continuat”, a mai spus premierul.

În acelaşi interviu, Pavel Filip a mai spus că îşi doreşte să contribuie în continuare la implementarea proiectelor pe care le-a iniţiat împreună cu echipa sa, indiferent în ce funcţie se va afla. De asemenea, Filip îşi propune să contribuie la lansarea de proiecte noi, care să ajute la dezvoltarea ţării.