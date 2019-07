Pavel Voicu, Ministrul Apărării de 46 de ani a primit anul trecut 30 de mii de lei PENSIE. Cineva i-a „DONAT” 2 terenuri și o casă de 118 metri pătrați evaluată la 1 milion de lei

Ministrul Apărării Pavel Voicu a obținut anul trecut un salariu de aproape 96 mii lei din funcția de consilier prezidențial și 30 de mii de lei din pensie.



Voicu are în proprietate două terenuri obținute în 2012 prin donație în valoare de 150 mii lei și o casă tot obținută prin donație în același an. Imobilul are 118 metri pătrați și este estimat la aproape un milion de lei. Ministrul Apărării mai are o casă de 117 metri pătrați cumpărată în anul 2000 cu o valoare cadastrală de 251 mii lei.



În 2017, Pavel Voicu și-a cumpărat un autoturism nou de model „Skoda Superb” pentru care a plătit 24 mii de euro.



În timp ce ceilalți doi colegi din Guvern au economii în bănci, ministrul Apărării are o datorie. În 2017, Voicu a semnat un contract de leasing pentru 14 400 euro pe care trebuie să-i ramburseze până în 2020, anunță tv8.md



