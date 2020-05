Pavel Voicu spune că n-a văzut încălcări la Dodon care se plimbă prin țară fără mască și mănuși

Nici faptul că a mers în mai multe localități și s-a văzut cu mai multe persoane, nici faptul că a intrat în casele oamenilor fără a purta mască și mănuși și nici faptul că a vizitat o familie după ce plecase de la un spital nu denotă că Igor Dodon ar fi încălcat regulile impuse de Comisia Situații Excepționale pe timp de pandemie. O spune ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra”.



„În acțiunile lui Dodon nu am văzut abateri de la dispozițiile Comisiei. Am primit o sesizare de la un deputat că într-o deplasare nu ar fi respectat regulile. Nu trebuie să încurcăm lucrurile. Obligația de a purta măști și mănuși este doar atunci când omul intră în unele localuri închise. În cazul președintelui nu am văzut abateri, dar noi examinăm toate adresările și vom vedea dacă a încălcat sau nu”, a declarat ministrul.

Voicu nu exclude că președintele ar putea fi tras la răspundere în cazul în care i se va demonstra nevinovăția, dar doar după ce nu va mai avea imunitate de demnitar.



Despre vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, însă, Pavel Voicu are altă părere:

„Din partea Marinei Tauber am sesizat mai multe încălcări, a organizat proteste cu oameni în vârstă, a pus în pericol mai mulți cetățeni. Deoarece imunitatea îi este retrasă, sunt convinsă că va fi trasă la răspundere”, scrie agora.md

Dodon a fost observat, la întâlnirile cu oamenii, fără mască de protecție, scoțându-și mănușa pentru a strânge mâna cuiva sau nerespectând distanța impusă pe timp de epidemie. Rugat să comenteze de ce nu respectă regulile impuse de Comisia pentru Situații Excepționale, Dodon a argumentat: „Da voi ce ați fost cu metrul lângă mine?”, sau „Nu e obligatoriu să porți mască în locurile publice”.