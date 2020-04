PDM a discutat cu ministrul Finanțelor, în ajun de ședința Parlamentului. A propus un amendament privind creditul rusesc

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

„Deputaţii au solicitat o interpretare a art. 7 p. 2 care prevede că „orice datorie restanţă ale oricărei entităţi din Moldova către Guvernul rus sau instituţii ale Guvernului rus, unde există acordul părţii moldoveneşti, acestea devin automat parte ale acestui contract”. Ministrul Finanţelor a declarat că se au în vedere eventuale alte împrumuturi anterioare, garantate de stat. Până în prezent, astfel de acorduri nu sunt, iar contractul sau datoriile Moldova Gaz nu sunt şi nu pot fi incluse în obligaţii sub jurisdicţia acestui acord”, scrie în comunicatul de presă al PDM.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)