PDM a trimis scrisori la PAS și DA pentru a le invita la negocieri privind coaliția de guvernare

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

​Tesla Motors a anunțat că versiunea cea mai ieftină a Model 3, cea de 35.000 de dolari, este disponibilă pentru a fi comandată. Modelul are o autonomie de 350 km, iar la 37.000 de dolari poate fi comandată varianta cu autonomie de 420 km. Elon Musk a promis acum doi ani lansarea acestei...

„Am venit cu un mesaj către politicieni, cu îndemnul să negociem. Lupta politică este lupta politică, iar oamenii nu trebuie să sufere din cauza ei. Am trimis scrisori componentelor blocului ACUM, PAS și PPDA, scrisori de inițiere a negocierilor. Nu avem răspuns. Pe această cale repetăm invitația, astfel încât până la validarea alegerilor să începem să cugetăm la o posibilă construcție politică. Iar dupa validare, să începem lucrul asupra diferitelor proiecte pe care oamenii le așteaptă”, a spus Cebotari. Vicepreședintee PDM a declarat că oamenii își doresc stabilitate și că, pentru aceasta, este nevoie de o guvernare responsabilă. ”Asteptăm ca toți politicienii să dea dovadă de maturitate politică. Nu ne dorim anticipate. Acest lucru poate fi evitat dacă va exista consens în Parlament. Anticipatele înseamnă revenirea la haos, frână pentru dezvoltarea economiei, proiectele bune inițiate de noi, pentru investiții străine. Vrem ca stabilitatea să continue și oamenii să aibă încrederea în continuarea proiectelor care le îmbunătățesc viața”, a mai spus fruntașul democrat.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)