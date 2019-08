PDM cere anularea ordonanței procurorului general Dumitru Robu

PDM cere anularea unei ordonante a procurorului general, Dumitru Robu de initierea dosarului penal privind uzurparea puterii in stat. Democratii considera ordonanta respectiva, ilegala. In caz contrar, o va ataca in judecata.



Un grup de deputati PDM, fosti membri ai Guvernului Republicii Moldova, i-au cerut astazi, 9 august, procurorului general interimar, Dumitru Robu, sa-si anuleze ordonanta din 5 august prin care a dispus ilegal pornirea unui dosar penal in privinta unor pretinse fapte de uzurpare a puterii de stat. In caz contrar, ordonanta va fi atacata in instanta de judecata chiar la inceputul saptamanii viitoare.

In plangerea semnata de Pavel Filip, in calitate de fost prim-ministru, Alexandru Jizdan, fost ministru al Internelor, Monica Babuc, fost ministru al Educatiei si Culturii, Nicolae Ciubuc, fost ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Teritoriului, se explica solicitarea adresata lui Dumitru Robu prin faptul ca in comunicatul Procuraturii Generale sunt vizati reprezentantii “fostei governari”. De asemenea, sunt invocate un sir de motive de fapt si de drept de ce ordonanta lui Robu este ilegala si trebuie anulata.

Ca si temei de drept al ilegalitatii deciziei de pornire a dosarului penal este si faptul ca Dumitru Robu putea sa anuleze ordonanta predecesorului procuror general, Igor Popa, care a refuzat initiarea dosarului penal in lipsa elementelor de infractiune, doar in baza unei hotarari a instantei de judecata, lucru care nu a existat.

Subliniem ca PDM trateaza acest dosar penal ca unul exclusiv politic, intentat la indicatia politicienilor de la guvernare cu scopul de a se razbuna pe opozitia democrata. Este de remarcat si faptul ca acesti politicieni din alianta PSRM-ACUM nici nu se sfiesc sa dea deschis indicatii procurorilor si sa anticipeze anumite procese, care sunt in competenta exclusiva a procuraturii generale.

PDM a facut apel la misiunile diplomatice acreditate la Chisinau si la reprezentantii comunitatii internationale cu solicitarea de a interveni sa-i readuca pe guvernanti in campul constitutional. 9 august, 2019", se arata in comunicatul emis de PDM.