PDM, despre primul raport Promo-Lex: O înșiruire de gânduri personale ale unui grup de observatori, redate prin prisma opțiunilor politice proprii

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupă al doilea loc în...

Atunci când politiciana Marine Le Pen avea nevoie de bani pentru a-și finanța partidul său de extremă dreapta din Franța, o obscură bancă rusească a fost de acord să o ajute, transmite The Washington Post.

În opinia democraţilor, raportul Promo-LEX nu are la bază nicio metodologie de lucru, “fiind în fapt o înșiruire de gânduri personale ale unui grup de observatori, redate, probabil, prin prisma opțiunilor politice proprii”.

„Respingem în mod categoric acuzațiile referitoare la folosirea resurselor administrative de către PDM prin simplul fapt că Parlamentul și Guvernul au adoptat diferite măsuri sociale în lunile din urmă. Aceste acuzații neglijează procesul și efortul îndelungat de construcție a stabilității macrofinanciare și a proiectelor enunțate. Alegerile sunt frecvente într-o democrație (pot fi alegeri locale, parlamentare, prezidențiale), iar dacă am aplica o astfel de logică ar însemna că Parlamentul și Guvernul nu și-ar mai putea îndeplini atribuțiile de teamă că orice măsuri sociale ar putea fi definite drept pomeni electorale”, se spune în comunicatul PDM.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)