PDM este într-o poziție tot mai proastă în relația cu PSRM și a ajuns să fie și șantajat de „partenerii” politici

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

O demonstrează și creditul pe care Republica Moldova l-a negociat cu Federația Rusă , stârnind un val de nemulțumiri și îngrijorări din partea opoziției, dar și a comunității de experți. Se pare că frământările sunt diseminate și în cadrul PDM, or, sunt prea multe necunoscute și prevederi controversate în proiectul Acordului, impuse de un stat care a fost, acum mai puțin de un an, probabil, principalul catalizator al debarcării PDM de la guvernare. Faptul că în cadrul PDM acordul este privit suspicios o demonstrează și situația de la ședința de marți a Guvernului, la care miniștrii formațiunii, unul după altul, ca la grădiniță, au adresat întrebări referitoare la acest credit. Doar că nu au îndrăznit să meargă mai departe și, spre exemplu, să se opună votului. A urmat un comunicat în care s-a anunțat că aceștia au solicitat mai multe răspunsuri de la Ministerul Justiției, dar, se pare, asta e maximum ce i se permite PDM-ului în cadrul actualei coaliții - să latre, dar să nu muște.

Aluziile lui Igor Dodon la alegerile anticipate pot fi considerate o formă de șantaj la adresa PDM, or, un astfel de exercițiu ar fi fatal pentru această formațiune. PDM este, la ora actuală, partidul parlamentar care va avea cel mai mult de pierdut în cazul desfășurării unui nou scrutin, iar poziția sa s-a deteriorat și mai mult în urma creării alianței cu PSRM, deoarece, la problema de imagine cu care se confruntă, s-a adăugat și responsabilitatea pentru guvernare în situație de criză, care va aduce multe lipsuri și neajunsuri cetățenilor. Iar cel mai grav pentru partid este faptul că, deși se află la guvernare, aproape că nu participă la procesul de luare a deciziilor.

