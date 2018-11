PDM, la cel mai mare rating din ultimii doi ani, PAS și PPDA au scăzut puternic

Ratingul liderului PAS, Maia Sandu, s-a redus de aproape două ori. În toamna anului 2016 politicianul se bucura de încrederea a 40 la sută dintre alegători, în martie acesta a crescut până la 43%, după care a început să scadă. Acum, 21,4% dintre cetățeni spun că au încredere în Maia Sandu. Cel mai stabil rating îl are șeful statului, Igor Dodon. În noiembrie 2016, 47 la sută dintre participanții la sondaj declarau că au încredere în Dodon. Acum, ratingul președintelui este de 44%.

De cealaltă parte, în decurs de mai puțin de o jumătate de an, PPDA a pierdut aproape jumătate din intenția de vot. Acum, pentru partidul condus de Andrei Năstase sunt gata să voteze puțin peste șapte la sută din alegători, comparativ cu 13% în iunie.

Cele mai noi ştiri de azi

Serviciul de Informaţii şi Securitate de comun cu Procuratura mun. Chişinău, Oficiul Principal au realizat o operaţiune complexă în cadrul căreia a fost destructurată activitatea unei formaţiuni paramilitare ilegale, care acţiona sub paravanul aşa-numitor jocuri de tip...

Un preot care s-a urcat la volan beat a provocat o nenorocire marţi seară, în Suceava. Ameţit bine de aburii alcoolului, George Ionuţ Apetrei a scăpat maşina de sub control şi a intrat în plin două femei care mergeau pe margine unui drum din Mitocu Dragomirnei. După impactul...

Cel de-al optulea și ultimul sezon al serialului Game of Thrones (n.r. Urzeala Tronurilor) va fi lansat în luna aprilie, 2019, au anunțat producătorii. Reprezentanții HBO au confirmat că serialul se va întoarce în prima jumătate a anului 2019, însă nu au dezvăluit...

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 07:00

Vremea continuă să se răcească, iar mâine am putea avea parte şi de primii fulgi. Noaptea izolat, iar ziua pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie, la nord sub formă de lapoviță. Vântul va sufla din Sud-Est slab la moderat.