PDM se plânge ambasadelor și organizațiilor internaționale pe rapoartele Promo-Lex: coincid cu pozițiile unor partide politice, sunt pline de opinii subiective

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, un politician laburist, s-a declarat "profund dezamăgit" că Guvernul Theresa May nu a fost demis de Camera Comunelor şi cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două.

Referitor califică drept ridicolă și acuzația că PDM ar folosi resurse administrative. Și asta pentru că Promo-Lex contestă de fapt dreptul și obligația instituțiilor publice de a-și desfășura activitatea, urmărind interesele cetățenilor țării. În același timp, democrații afirmă că în cazul afirmațiilor de folosire de către partidul de guvernământ ar fi folosit persoane străine în agitație electorală confirmă aplicarea standardelor duble de către ONG-ul vizat. ”Este total neadevărat acest lucru. Dacă însă un demnitar din străinătate, fără a fi îndemnat sau rugat de către PDM, a transmis felicitări și succes partidului în campanie, categoric nu poate fi învinovățit PDM pentru acest lucru. Promo-Lex folosește standarde duble în asemenea cazuri, trecând sub tăcere faptul că în 2018 un concurent electoral din opoziție a sugerat clar că e susținut în alegeri de către un primar din România”, precizează democrații.

”Analizând rapoartele Promo-Lex, am constatat că nu există o metodologie clară potrivit căreia se derulează misiunea de monitorizare a alegerilor. Există în aceste rapoarte concluzii nesusținute de fapte, bazate doar pe opiniile personale ale autorilor rapoartelor, precum și un set de concluzii care depășesc cadrul misiunii de monitorizare”, se menționează în comunicatul PDM.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)