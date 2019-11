PDM susţine Guvernul Chicu: Are profesionişti şi un palmares de succese / Tăbârță: „Nici nu este un guvern al socialiștilor, este un guvern personal al lui Igor Dodon, putem chiar să-l botezăm „consilierii lui Dodon”

PDM va susţine Guvernul Chicu. Anunţul a fost făcut, în plen, de preşedintele democraţilor Pavel Filip, informează publika.md

"Blocul ACUM a refuzat orice dialog cu PDM. Acest pedestal de orgoliu de pe care nu vor să coboare s-ar putea transforma în piatră de funerarii. Guvernul propus are profesionişti şi un palmares de succese în spate. Am avut o discuţie cu domnul Chicu şi am fost asiguraţi că noul Guvern va continua parcursul european. Vom urmări respecatrea prevederilor cu Ucraina, România şi mă bucur că în cadrul discuţiilor au anunţat că proiectele sociale ale PDM vor fi reluate, pensionarii vor primi alocaţii de 600 de lei, mămicile vor primi cutiile, proiectul "Prima Casă" va reveni la capacitate maximă. După ce blocul ACUM a capitulat atât de rapid, vom vota acest Guvern, e riscant, dar necesar. Vom vota Guvernul și timpul va arăta dacă am făcut alegerea corectă", a declarat Filip de la tribuna Parlamentului.



OPINIE / Un guvern personal al lui Igor Dodon

Noul guvern propus de președintele Igor Dodon nu este unul tehnocrat, ci unul instalat pe criterii de loialitate personală, consideră analiștii politici. Majoritatea peroanelor din echipa lui Ion Chicu, vin din anturajul lui Igor Dodon. Unii i-au fost consilieri, iar, alții sunt apropiați ai Partidului Socialiștilor. Totuși, 3 miniștri propuși au avut funcții și în guvernul Filip, inclusiv premierul Ion Chicu.

Premierul Ion Chicu, a fost ministru al finanțelor în guvernul condus de Pavel Filip. La fel, Anatol Usatâi propus la Ministerul Economiei și Infrastructurii a fost secretar de stat la transporturi, iar Sergiu Pușcuța care va fi vicepremier și ministru de finanțe, este șef la fisc din 2016. Juristul PSRM, Fadei Nagacevschi, va concude Ministerul Justiției, iar celelalte 7 persoane din echipa lui Ion Chicu l-au consiliat pe Igor Dodon. Iată de ce, analistul Ion Tăbârță susține că acest guvern poate fi numit guvernul consilierilor.

”Nici nu este un guvern al socialiștilor, este un guvern personal al lui Igor Dodon, putem chiar să-l botezăm „consilierii lui Dodon”. Un alt subiect, președintele Dodon dorește alegeri parlamentare anticipate o dată cu alegerile prezidențiale”, a spus Tăbârță.

Relațiile cu Uniunea Europeană, Statele Unite și mai ales cu România vor fi lipsite de entuziasm, spune editorialistul Nicolae Negru, însă finanțarea europeană nu va fi oprită. Guvernul Chicu este unul ideologic. Nicolae Negru a dat exemplul lui Corneliu Popovici, propus la educație, cunoscut pentru ieșirile sale moldoveniste. Totuși, multe lucruri vor depinde de premier, afirmă Nicolae Negru.

„S-a mai întâmplat în istoria noastră. Unii prim-miniștri au fost instalați în funcție ca să fie dirijați. De pildă, Petru Lucinschi așa l-a pus în funcție pe Ion Sturza, dar Ion Sturza s-a dovedit a fi cu caracter”, a precizat Nicolae Negru.

Analiștii consideră că ritmul în care s-au mișcat lucrurile demonstrează faptul că a existat o înțelegere între principalii actori pentru votul de învestitură din parlament.

