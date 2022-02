Pe bătrânul Putin l-au lăsat nervii

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Agenția Navală informează că vineri, 25 februarie, nava de tip chemical tanker, MILLENIAL SPIRIT, care circulă sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovită de un obuz în apele neutre din Marea Neagră. La bordul navei se aflau 10 persoane, toți cetățeni ai Rusiei, transmite...

Creşterile înregistrate joi de preţul grâului şi porumbului au atins nivelul maxim permis la bursa de cereale de la Chicago, după ce atacul Rusiei asupra Ucrainei au pus sub semnul întrebării livrările unui important furnizor mondial de cereale, scrie agrimanet.ro cu...

Măcar acum, cu o Europă aflată în fața amenințării cu o conflagrație ca în secolul trecut, clasa politică din România poate reușește să devină mai matură și mai responsabilă. Mai are o șansă.

Peste 380 de oameni de știință, academicieni, deputați, personalități culturale și artistice și jurnaliști ruși au semnat un Apel prin care îi cer lui Putin să stopeze războiul împotriva Ucrainei. România are marele avantaj de a fi protejată de scutul NATO și de granițele UE în fața revizionismului sovietic al lui Putin. Și asta pentru că românii au fost cei care au presat puternic ani de zile clasa politică să să ducă țara în NATO și în UE.

Nici SUA nu au fost mai grozave. Slaba administrație Biden care este dezavuată politic și economic de mai mult de jumătate din publicul american și care are la activ și uriașul eșec al retragerii din Afganistan i-a întărit lui Putin încrederea în puterile sale. Dar vetustul Joe Biden și ai lui sunt trecători.

Șefii Germaniei și ai Franței au devenit lobby-stii lui principali. Doar au un țel comun conducătorii Rusiei, Franței și Germaniei: înlăturarea influenței SUA din Europa. În plus, o Europă îngenunchiată voluntar în fața gazului rusesc din comoditatea, interesele personale și din religia față de Green Deal ale principalelor state din UE a fost fix pe gustul lui Putin.

Delirul belicos al lui Putin care dă azi peste cap o lume se datorează însă și slăbiciunii liderilor occidentali de care acesta a profitat din plin. I-a prins cu garda jos și a atacat. Uniunea Europeană este condusă de la Bruxelles de o masă uriașă de funcționari preocupați doar să impună statelor politicile stângii globaliste: anularea culturii, istoriei, credinței și specificului fiecărui stat, obsesia mitului Green Deal care a dus la explozia crizei energetice, discriminarea pozitivă a LGBTYQ, etc.

Apropiații lui Vladimir Putin spun că acesta chiar are probleme de sănătate mentală. Panicat de pandemia covid s-a izolat în fortăreața Kremlin unde stă singur într-o încăpere și răsfoiește istoria țării sale în căutarea gloriei ei pierdute.

Homo sovieticus Putin a declarat, practic, război Occidentului, furibund că țara sa nu mai este o super-putere mondială ca în timpul URSS, aflată la aceeași masă cu marile puteri ale lumii. Acum se numește Federația Rusă și are statut de putere regională.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)