Pe cine slujește primărița Radu?

După ce a numit-o în funcția de primar interimar al Chișinăului pe Silvia Radu, Nistor Grozavu nu mai răspunde la telefoanele jurnaliștilor.





Ultimul primar interimar al Capitalei, Silvia Radu, este singurul candidat independent la șefia orașului care a reușit să colecteze cele zece mii de semnături pentru a se înregistra în cursa electorală. TIMPUL a încercat să afle prin ce a câștigat ea simpatia chișinăuienilor în cele cinci luni de mandat.

Silvia Radu și-a început activitatea profesională imediat după absolvirea facultății, în anul 1995, când a fost angajată la Ministerul Energeticii, în funcția de șefă a secției relații internaționale a unui departament. În anul 2000, ea s-a angajat la compania „Gas Natural Fenosa”, unde a deținut pe rând funcțiile de secretar general, director corporativ și vicepreşedinte corporativ. Iar în perioada 2008-2015, Silvia Radu a fost președinta acestei companii în R. Moldova, funcție care i-a adus venituri, pur și simplu, fabuloase, la care simplii cetățeni nici nu îndrăznesc să viseze.

A cheltuit aproape 4000 de pensii pentru eșecul de la prezidențiale





Potrivit declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC), Silvia Radu a ridicat, pe parcursul anilor 2014-2015, un salariu cumulat de peste 10 milioane de lei. Astfel, în anul 2014, ea primea lunar o leafă de peste 300 de mii de lei, adică 72 de salarii medii pe economie. În 2015, salariul i-a crescut considerabil și depășea 500 de mii de lei pe lună, ceea ce constituia la acea perioadă leafa medie pe economie a peste 120 de oameni. Pe lângă salariu, ea indică venituri de 2,7 milioane de lei obţinuţi din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv de peste hotare, şi 3,1 milioane de lei proveniţi din pensie, indemnizaţii sau premii. La momentul completării declaraţiei de avere, Silvia Radu deţinea, împreună cu soţul său, 14 conturi bancare pe care se găseau 33,6 mii de lei şi 184,9 mii de euro, echivalentul a peste 4 milioane de lei. Familia Radu era pe atunci proprietară a două apartamente și două terenuri, și a unei case. De asemenea, viitoarea primăriță avea 100% din acţiunile companiei „Gate for Capital Limited”, fondată în Marea Britanie, și acţiuni la „Banco Sandander”, instituţie financiară din Spania, și „Fresh & Green”. Silvia Radu mai declara că are un automobil de model Wolkswagen Passat Sedan, iar soţul ei - un Audi A8 Sedan şi un camion Wolkswagen.

Datele de la CEC mai arată că, în 2016, când și-a înaintat candidatura la prezidențiale, Silvia Radu a cheltuit pentru campania electorală 4 mln 678 mii 540 de lei, obținând doar 1472 de voturi. Dacă ar fi ales să facă o donație, candidata ar fi putut ferici 3812 pensionari care, în același an, primeau câte 1277 de lei pe lună.

O întrebare fără răspuns: ce o leagă pe Radu de Grozavu?

Deși a pierdut lamentabil competiția prezidențială, peste un an, pe 6 noiembrie 2017, Silvia Radu a ajuns în fotoliul de primar interimar al Chișinăului. Nimeni nu a ales-o, ci a fost numită în această funcție, cu multe semne de întrebare, de către viceprimarul Nistor Grozavu, care ieșise recent din arest după ce a dat depoziții contra lui Dorin Chirtoacă și, oricât ar fi de straniu, a reușit să obțină postul de primar interimar. Falsitatea acestei mișcări a fost atât de evidentă, încât Grozavu de atunci nu mai discută cu jurnaliștii. În schimb, Silvia Radu susține că Grozavu o cunoștea încă de pe când ea era președinte la „Gas Natural Fenosa”. „Eu am fost președinte la „Gas Natural Fenosa”, iar primăria nu-și onora atribuțiile de plată. De aceea eram nevoită să iau legătura cu ei și să vedem cum acoperim aceste datorii. Pe atunci, comunicam destul de des cu dl Grozavu”, a declarat Radu pentru ProTV.

Să fi fost acele discuții despre niște datorii ale Primăriei atât de decisive, încât să-l fi făcut pe Nistor Grozavu să-i încredințeze acestei femei Capitala? La această întrebare și Radu se eschivează să răspundă. „Eu spun ceea ce a avut loc. Și, ca să nu existe anumite interpretări, când dl Grozavu mi-a făcut această cerere, condiția mea a fost că eu nu voi prezenta interesele niciunui partid în funcția de primar interimar”, a menționat Silvia Radu.

Și TIMPUL a încercat de nenumărate ori să ia legătura cu viceprimarul Nistor Grozavu, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon și basta. Prin târg se vorbește că, de când a ieșit din pușcărie, el răspunde numai câtorva oameni. Vadim Brînzaniuc, șeful Direcției relații publice a Primăriei, ne-a recomandat să sunăm în anticamera viceprimarului, pentru a putea lua legătura cu el, dar nici acolo și nici la numărul fix din biroul lui Grozavu nu ne-a răspuns nimeni.

„Este în regulă să se cheltuiască într-o zi ceea ce avem pentru un an?”

Gurile rele șoptesc că, ajungând în fruntea Chișinăului, Silvia Radu a continuat să arunce paralele în vânt. Mai ales, opinia publică s-a arătat scandalizată după ce, la inițiativa primăriței, în Săptămâna Luminată, a fost amplasat un covor de flori în fața Catedralei „Nașterea Domnului”, care a costat aproape două milioane de lei. În semn de apărare, consilierul Silviei Radu, Mihai Bagas, a publicat niște documente, potrivit cărora în anii precedenți municipalitatea ar fi cheltuit mai mulți bani pe flori... Astfel, în 2015, Primăria a alocat ÎM „Spații Verzi” peste 1,9 milioane de lei pentru „florării” și 796 de mii de lei pentru trandafiri. Iar în 2016, s-ar fi cheltuit peste două milioane de lei pentru „florării” și aproape un milion pentru roze.

De cealaltă parte, ex-primarul Dorin Chirtoacă a explicat pe pagina sa de Facebook că documentele prezentate de Bagas reflectă bugetul anual alocat pentru flori în anii trecuți. „Radu cheltuiește într-o zi, printr-un „covor”, întregul buget anual alocat pentru flori în Chișinău. Este în regulă să se cheltuiască într-o zi ceea ce avem pentru un an? Sau aceste viole vor ține și de Paste, și la Hram, și în fiecare zi? Și tot cu viole vom curăța și vom întreține tot anul toate florarele de pe străzi și din parcuri?”, se întreabă Chirtoacă.

Când este întrebată dacă a ajuns în fotoliul de edil la indicațiile liderului PD, Vladimir Plahotniuc, Radu infirmă de fiecare dată. „Singurul interes, pe care îl promovez, este cel al chișinăuienilor, nu al partidelor politice. Nu am în spate niciun partid politic”, afirmă ea.

Chiar dacă Silvia Radu insistă că e independentă politic, imediat cum a ajuns primăriță, ea a început să curețe primăria de liberali. Alexandru Fleaș și Oleg Poiată au fost primii șefi de direcții concediați de către ea, după care asemenea demisii s-au transformat într-o obișnuință.



Curățenie generală de liberali

Unul dintre ultimii șefi de direcție eliberați din funcție este Ana-Lucia Culev de la Cultură. Solicitată de TIMPUL, aceasta a recunoscut că, în contextul ultimelor evenimente de la Primărie, decizia în cauză nu a surprins-o deloc. „Direcția Cultură urma să fie comasată prin absorbție cu Direcția Educație, Tineret și Sport, dar eu lucram în continuare. Într-o zi însă am asistat la o discuție, unde mi s-au imputat voalat niște lucruri absurde, inclusiv faptul că am cumpărat costume populare pentru formația municipală „Plăieșii”, când acestea sunt atribuțiile direcției noastre. După asta am fost eliberată din funcție. Știu că s-a anunțat concurs pentru funcția de șef al direcției comasate, dar nu am de gând să particip. Vreau să încerc și altceva. Nu am fost prima persoană demisă și eram pregătită pentru acest scenariu”, a adăugat dezamăgită Culev.

Multe demisii semnate de Radu au trezit suspiciuni, aducând a răfuială politică. De exemplu, dacă ne amintim, de scandalul dintre primăriță și fostul șef al Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu, pe care Silvia Radu îl acuza că ar fi chefuit într-o zi la un spital, împreună cu alți liberali. În consecință, Moldovanu a fost demis. Și el consideră că demisia sa a fost o consecință a luptei împotriva liberalilor, adăugând că de ceilalți angajați din Primărie Radu nu s-a atins. „Ea m-a demis fără motive. A făcut și niște controale, dar n-a găsit nimic, pentru că la Direcția Sănătate nu se fac încălcări. Eu pot să răspund pentru fiecare leu investit în acest domeniu. De aceea concedierea mea a fost o decizie politică cu scopul de a influența și afilia politic directorii instituțiilor medicale”, a specificat Moldovanu.



„Multe dispoziții semnate de ea au fost făcute de mama lui Ion Ceban”

Totuși, Mihai Moldovanu afirmă că nu poate pricepe cine stă în spatele candidatului independent. „Pe de-o parte, Silvia Radu este promovată intens de toată mass-media lui Plahotniuc, iar pe de altă parte se zvonește că ea ar fi cumătra lui Dodon. Să știți că foarte multe dispoziții semnate de ea au fost făcute de consiliera Eugenia Ceban, mama lui Ion Ceban. De aceea consider că Radu este deopotrivă susținută și de socialiști, și de democrați”, conchide Moldovanu.

TIMPUL a contactat-o telefonic de zeci de ori pe Silvia Radu, pentru a afla răspunsurile la unele întrebări, însă nici ea, nici consilierul său Cristian Hrițuc nu ne-au răspuns.