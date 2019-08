Pensia medie în R. Moldova este de 1643 lei (83 de euro) iar Dodon și Alianța se laudă că ea va fi „indexată”

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Preţurile petrolului au scăzut miercuri cu 5% din cauza datelor economice sub aşteptări din China şi Europa, care au reaprins temerile legate de încetinirea cererii globale.

Vladimir Țurcan, unul dintre cei mai longevivi deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, este numărul 20 pe lista socialiştilor pe circumscripţia naţională. Ţurcanu candidează şi pe circumscripția uninominală nr.8, Cantemir. El are la activ cinci mandate de deputat, cu o...

Curtea Constituțională are componență deplină. Cei șase candidați desemnați de Guvern, Parlament și CSM au depus astăzi în plenul Parlamentului jurământul de investire, în fața președintelui.

Parlamentul a aprobat în prima lectură propunerea legislativă a președintelui Igor Dodon ca pensiile să fie indexate nu o singură dată, ci de două ori pe an, și la 1 aprilie, ca în prezent, și la 1 octombrie, începând de anul viitor. Inițiativa prevede costuri suplimentare în mărime de aproximativ 30 de milioane de lei, anunță portalul Europalibera finanțat de Statele Unite ale Americii.Consilierul prezidențial, Ion Chicu, a declarat că este o sumă mică în comparație cu întregul buget al asigurărilor sociale de stat, de 20 miliarde de lei.Potrivit proiectului pe care deputații au promis să-l îmbunătățească înainte de lectura a doua, indexarea la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare, pentru toți beneficiarii, în funcție de rata inflației.cu scopul să se reducă disparitățile actuale. Partidele de dreapta din blocul PSRM-ACUM au sprijinit inițiativa legislativă a președintelui, după ce socialiștii au renunțat la obiecții, sprijinind în lectură finală rectificările bugetului pe 2019, cerute de guvernul Sandu.

