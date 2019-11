Pensionarii din R.Moldova | „Am lucrat 40 de ani și am ieșit la pensie cu 667 de lei. Acum am ajuns la 1000 de lei. Ce poți să faci cu o mie de lei”

Jumătate din pensionarii din R. Moldova primesc o pensie mai mică decât minimul de existență. Aproximativ 90 la sută din pensionarii care au activat în agricultură nu au nici măcar pensia minimă, care constituie 1.079 de lei. Experții consideră că reforma sistemului de pensii, aprobată în anul 2017, nu și-a atins scopul de asigura echitate în rândul pensionarilor și trebuie revizuită.



Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la începutul lunii octombrie, 334 de mii 171 de pensionari primeau o pensie de până la 1.500 de lei. Datele denotă că jumătate din numărul total de pensionari continuă să primească pensii mai mici decât minimul de existență, care în prima jumătate a anului 2019 a fost de 1.726 de lei.

Pensionarii spun că aproape toată pensia o cheltuie pe medicamente și facturi, iar pentru mâncarea aproape că nu le rămâne nimic. Mulți trăiesc din mila copiilor și a nepoților.

"1.300, aceasta este pensie? Trebuie să plătim electricitatea, trebuie să plătim gazul, deoarece compensația este foarte mică, și când ai căuta, noi rămânem fără nimic. Am ieșit din farmacie și trebuie să dau 540 de lei pentru trei feluri de medicamente. De unde să le iau"?

"Am lucrat 40 de ani și am ieșit la pensie cu 667 de lei. Acum am ajuns la 1000 de lei. Cum vă pare, pensia aceasta poate să-mi ajungă? Eu trebuie să nu mănânc ca să mă descurc cu comunalele. Un cub de lemne este 600 de lei, dar mie cinci cuburi pe iarnă nu îmi ajunge".

"Suntem bătrâne, bolnave. Jumătate de pensie o dăm la farmacie, iar jumătate – trăiește cum poți".

"Să iei de mâncare, doar atâta. Ce poți să faci cu o mie de lei. Este bătaie de joc. Mă ajută nepoții, mă ajută surorile. Ce pot să fac? Dar am lucrat o viață întreagă".

Reforma sistemului de pensii, aprobată acum doi ani, nu și-a atins obiectivul, susține demograful Valeriu Sainsus. Pentru o bună parte din pensionari, pensia a rămas la fel de mică.

"În contextul reformării sistemului de pensii nu s-a atins minimul de existență. Ceea ce s-a spus la toate nivelurile, că sistemul de pensii asigură și pensiile au crescut consistent - au crescut numai ca număr, dar nu ca consistență. Pentru că în marea majoritate a statelor din Uniunea Europeană pensiile sunt și constituie 50% sau chiar 60% din salariu mediu pe țară. În prezent, decalajul dintre salariul mediu pe economie și pensia medie este destul de mare", a spus Valeriu Sainsus

Valeriu Sainsus consideră una dintre problemele de bază care nu a fost, încă, soluționată este cea a pensiilor privilegiate pentru judecători și procurori. În acest sens, este nevoie ca legea să fie revizuită, astfel încât să asigure mai multă echitate în rândul pensionarilor, susține expertul.

"Deseori un pensionar de elită este susținut de 150 de oameni, contribuabili la sistemul de pensii. Este necesară o revizuire a legii pensionării, într-un nou format. În caz contrar, problemele care vor fi generate de pe urma situației și realităților demografice din Republica Moldova vor fi drastice", a mai adăugat Sainsus.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, circa 23 la sută din pensionarii pentru limita de vârstă sunt angajați în câmpul muncii la momentul stabilirii pensiei.

https://radiochisinau.md/