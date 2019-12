Pentru ce postesc ortodocșii, catolicii și baptiștii

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine susține că oamenii de știință au dezvoltat un medicament care poate trata leucemia mieloidă cronică, fără reacțiile adverse provocate de tratamentele aplicate până în prezent.

Preoții recomandă rugăciune în data de 15 decembrie, ziua în care este prăznuit în fiecare an Sfântul Mucenic Elefterie din cetatea Romei. În tradiția românească, acest sfânt este respectat cu precădere de femei, dar nu numai.

Rusia a distribuit substante dopante sportivilor săi și și-a sărbătorit triumfal medaliile de aur, ca și cum erau trofee de război. Sarbatoarea, confiscata de masina de propaganda a statului, s-a transformat rapid in isterie antioccidentala. Jocurile Olimpice de la Sochi în...

Pe lângă felul în care se ține postul, motivul este deseori și el diferit. Olga Monastârscaia, de exemplu, a primit educația religioasă de la bunică-sa, care a învățat-o că „trebuie să fii om întotdeauna, să nu bârfești, să faci caritate, să trăiești o viață corectă - nu numai în timpuri de post, dar permanent”. Astfel, pentru Olga, postul are mai mult o semnificație de purificare a sufletului decât a stomacului, chiar dacă încearcă să se abțină de la carne. Mai mult, în timpul Adventului, perioada postului de Crăciun, catolicii merg în fiecare zi la biserică, la ora 7, unde are loc o liturghie - Rorate. „Este foarte frumos, fiecare vine cu o lumânare, se cântă cântece specifice acestei perioade religioase”, povestește Olga.

Baptiștii, când postesc, potrivit pastorului Vasile Filat, nu împart mâncarea în de frupt și de sec. „Noi ne abținem de la mâncare și de la apă pe parcursul perioadei postului care de obicei este o zi, dar uneori poate fi și două sau trei. Cine are anumite probleme de sănătate este liber să postească în măsura pe care i le permit limitările sale”, afirmă pastorul.

Totuși, având o populație preponderent creștin-ortodoxă, în ajun de sărbători, Republica Moldova ar trebui să se afle în plin proces de postire. În ultima perioadă, postul este înțeles, în special în rândurile tinerilor, mai mult ca privare de la anumite bucate. Am discutat cu reprezentanți a trei confesiuni creștine din Republica Moldova, pentru a afla care este, totuși, adevărata semnificație a postului.

Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători creștine, mai ales în contextul în care acesta este marcat de două ori pe an, spune un sondaj realizat de compania Magenta Consulting.

