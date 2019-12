Pentru ce postesc ortodocșii, catolicii și baptiștii

Vanessa Youness a fost arestată preventiv duminică pentru 30 de zile alături de Gelu Oltean, fostul șef al Serviciului secret al Ministerului de Interne, sub acuzația de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, Youness, Oltean și un cetățean britanic sunt acuzați că organizau...

Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, la 8 ani si 6 luni de inchisoare in cazul Colectiv.

Orice femeie merită dragostea sinceră a unui bărbat care să o aprecieze şi să o iubească pentru ceea ce este. Indiferent de etapele prin care aceasta trece sau de dificultăţile pe care le întâmpină, ea are nevoie de sprijin şi suport. Orice bărbat care îşi doreşte...

Academia Română propune o modificare de substanță a Legii Educației Naționale, care să devină „stabilă și să cuprindă mai mult principii decât date concrete”, dar până atunci cel mai for de cercetare al României propune o serie de măsuri...

Pe lângă felul în care se ține postul, motivul este deseori și el diferit. Olga Monastârscaia, de exemplu, a primit educația religioasă de la bunică-sa, care a învățat-o că „trebuie să fii om întotdeauna, să nu bârfești, să faci caritate, să trăiești o viață corectă - nu numai în timpuri de post, dar permanent”. Astfel, pentru Olga, postul are mai mult o semnificație de purificare a sufletului decât a stomacului, chiar dacă încearcă să se abțină de la carne. Mai mult, în timpul Adventului, perioada postului de Crăciun, catolicii merg în fiecare zi la biserică, la ora 7, unde are loc o liturghie - Rorate. „Este foarte frumos, fiecare vine cu o lumânare, se cântă cântece specifice acestei perioade religioase”, povestește Olga.

Baptiștii, când postesc, potrivit pastorului Vasile Filat, nu împart mâncarea în de frupt și de sec. „Noi ne abținem de la mâncare și de la apă pe parcursul perioadei postului care de obicei este o zi, dar uneori poate fi și două sau trei. Cine are anumite probleme de sănătate este liber să postească în măsura pe care i le permit limitările sale”, afirmă pastorul.

Totuși, având o populație preponderent creștin-ortodoxă, în ajun de sărbători, Republica Moldova ar trebui să se afle în plin proces de postire. În ultima perioadă, postul este înțeles, în special în rândurile tinerilor, mai mult ca privare de la anumite bucate. Am discutat cu reprezentanți a trei confesiuni creștine din Republica Moldova, pentru a afla care este, totuși, adevărata semnificație a postului.

Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători creștine, mai ales în contextul în care acesta este marcat de două ori pe an, spune un sondaj realizat de compania Magenta Consulting.

