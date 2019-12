Surpriză înainte de sărbători pentru o chelneriță din statul american New Jersey. Femeia a primit 1200 de dolari bacșiș de la un grup de prieteni. Zellie Thomas a povestit, pentru NJ.com, că alături de un grup de prieteni, a vrut să o surprindă pe chelnerița care i-a servit...

Societatea pe acțiuni „Metalferos” are un nou director. Funcția va fi ocupată de Igor Cujba, candidatul care a acumulat cel mai mare punctaj în urma probei interviului în cadrul concursului desfășurat pentru suplinirea postului.

Cum se prepara slanina de casa, sarata, afumata sau/si condimentata? In functie de zona se numeste slanina, slana, sunca si rari sunt romanii care sa refuze o feliuta de slanina afumata cu ceapa si paine de casa. Chiar dacă slănina de porc este un produs plin de grăsime, consumată în...

Concert de Crăciun Santa Lucia Concertul de Santa Lucia din acest an este celebrarea Sfintei Lucia la Chișinău, la ora 18.00, la Sala cu Orgă. Evenimentul aduce lumina căldurii celor 350 de artiști prin cântece de Crăciun suedeze, moldovenești și internaționale. Mai multe...

Încă o viaţă spulberată pe şosea. O fetiţă de nouă ani a fost ucisă în timp ce traversa strada la trecerea de pietoni. S-a întâmplat în faţa Şcolii de Arte din oraşul Ialoveni. Copila a nimerit sub roţile unui camion de mare tonaj la volanul căruia...

17. Orhei: str. Stejarilor 28, Bogdan Petriceicu Hașdeu 4 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Ciobanu Tamara, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Ioan Pelivan, Şoimarul, Unirii parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Ciobanu Tamara, Constantin Negruzzi , Constantin Stamati, Ioan Pelivan, Şoimarul, Uniriiparțial, în intervalul de timp între 13:30 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Susleni parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 16:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Trebujeni, s. Butuceni, s. Morovaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Pelivan: str. Ioan Pelivan parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Budăi: str. Livezilor, Budăi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Pelivan: str. Ioan Pelivan 1003, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Step-Soci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Brăviceni, parțial in intervalul de timp între 14:00 – 16:00 pentru conectarea noului consumator

12. Criuleni: s. Hîrtopul Mare parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Măgdăcești: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Basarabiei, Calea Orheiului, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Neculce, Magdiciu Petre, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Orhei, Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Hrușova parțial, în intervalul de timp între 09:05 – 10:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Jevreni , parțial in intervalul de timp între 11:00 – 12:30 pentru conectarea noului consumator s. Oxentea , parțial in intervalul de timp între 13:00 – 14:30 pentru conectarea noului consumator s. Dolinnoe, s. Valea Coloniței, s. Valea Satului parțial, în intervalul de timp între 11:00 – 16:00 pentru conectarea noului consumator

8. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Ceadîr-Lunga: str. Anton Cehov, Anton Macarenco, Bugeacului, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mira, Serghei Koroliov parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Ceadîr-Lunga: str. Anton Cehov, Anton Macarenco, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Serghei Koroliov parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Dezghingea: str. Vinogradnîi str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Mihail Frunze, Nicolai Pirogov str-la, Sadovaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

4. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. Chisinaului, Veteranilor, Petru Ungureanu parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

3. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Florilor 14/1, 14/3, 16/2, 16/3, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Rîșcani, str. Gura Văii 1, 5, Ipoteşti 23, Valea Albă 2 - 70, 3 - 31, Voluntar Filip Lupaşcu 4, 8, 8/1, 9/1, 10, 13, in intervalul de timp între 10:00 – 17:00 ( 1 oră) pentru conectarea noului consumator

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Premier Energy Distribution" S.A. anunţă că miercuri, 18 decembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Hristo Botev 13/1, 25, 27, 27A, 29, 29A, Independenței 1, 1a, Teilor 10, în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

