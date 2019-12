Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Union Fenosa anunţă că marți, 10 decembrie, vor avea loc lucrări programate

Berbec Prietenia nu are ce căuta la locul de muncă. Toleranța e permisă în mediul profesional, dar nu trebuie să devii prieten cu superiorii. Taur Venus se apropie de o conjuncție cu Saturn, fapt ce te va face foarte înțelept și dornic să înțelegi care au fost...

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

Potrivit meteorologilor, se prevede cer noros cu precipitatii. Presiunea atmosferica va fi normala. In cursul noptii, in nord se asteapta -3 grade, ziua termometrele vor indica 8 grade.

22. Teleneşti: s. Căzănești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Dacia,Plopilor,Sportivă,31 August,8 Martie,partial in intervalul de timp, intre, 08:40– 09:40 pentru conectarea consumatorului nou s. Inești, parțial in intervalul de timp, între 10:00 – 11:30 pentru conectarea consumatorului nou. s. Ghermănești, parțial în intervalul de timp, între 12:00 – 13:45 pentru conectarea consumatorului nou. s. Chițcanii Vechi, parțial în intervalul de timp, între 14:15 – 15:30 pentru conectarea consumatorului nou.

21. Taraclia: s. Balabanu: str. 60 Let Octeabrea, Ciapaeva, Lenin, Miciurin, Balabanu, Sadovaea, Valentina Tereşkova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

15. Ialoveni: s. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Homuteanovca parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Dănceni ,partial in intervalul de timp, intre, 13:00– 18:00 pentru conectarea consumatorului nou s. Sociteni: str. Apostol Bogos,Chisinau-Hincesti sos.,Dănceni,Europa,Independenţei,Mihai Viteazul,Pinilor,Sociteni,partial in intervalul de timp, intre, 13:00– 18:00 pentru conectarea consumatorului nou

7. Cahul: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dorobanţilor, Ioan Vodă cel Cumplit, Mihai Eminescu, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Găvănoasa: str. Găvănosi, Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Slobozia Mare: str. Tineretului, Uliţa Mare, V.Pocoi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia Mare: str. Grădinilor, Nuferilor, Prietenie, Trandafirilor, Uliţa Mare, V.Pocoi parțial, în intervalul de timp între 13:40 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Alexandru Ioan Cuza: str. Vasile Caracada ,partial in intervalul de timp, intre, 09:00– 10:30 pentru conectarea consumatorului nou

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunţă că marți, 10 decembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chişinău, sectorul Botanica, s. Băcioi: str. Aeroport,Alecu Russo,Alexandru Lăpuşneanu, Bujorilor, Codrului, Columna, Constructorilor, Iurie Gagarin, Livezilor,Maria Drăgan,Mihai Kogălniceanu,Mihail Sadoveanu, Păcii, Plugarilor, Pruncului, Revaca ,Sîngera, Soarelui,Unirii, Vişinilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Toma Ciorbă 1, în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Sfatul Țării 30, în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici 39-65, 42-68, N. Costin 49-53, 9999, Paris 9-25, 10-20, 26, V. Pogor 10A, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

