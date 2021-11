Percheziții în Penitenciarele nr.9 - Pruncul. Deținuții au rămas fără alcool și cărți de joc

În rezultatul măsurilor efectuate, funcționarii, respectând măsurile de protecție împotriva răspândirii infecției Covid-19, au depistat și ridicat din diferite ascunzișuri mai multe obiecte interzise: telefoane mobile și accesorii pentru acestea, seturi cărți de joc, băuturi alcoolice, reșou electric etc. Tot în acest context în dimineața zilei de 11 noiembrie, de către angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor în comun cu angajații Penitenciarului nr.15-Cricova și DDS Pantera au fost efectuate percheziții inopinate în celulele Penitenciarul nr.15-Cricova.

Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvăluit marţi că deţine criptomonede, după ce a fost întrebat la conferinţa The New York Times DealBook dacă are în proprietate bitcoin sau ethereum, transmite CNBC.