Performanță istorică a NASA: sonda New Horizons a survolat cu bine cel mai îndepărtat corp ceresc, aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ

Bundeswehr-ul a preluat marţi conducerea Forţei NATO de reacţie super-rapidă, informează agenţia germană de presă dpa, citată de Agerpres. „Vârful de lance“ al NATO, denumit oficial Forţa Întrunită cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (Very High Readiness...

Două persoane au fost înjunghiate mortal și alte patru au fost rănite în atacuri separate la primele ore ale noului an în Londra, informează BBC. Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat la o petrecere privată în Park Lane, acolo unde alți doi...

Misiunea nu a fost însă lipsită de pericole. New Horizons călătoreşte prin univers cu 51.500 de kilometri pe oră, viteză la care, dacă s-ar ciocni cu un obstacol mic chiar şi cât un bob de orez, ar putea fi distrusă instantaneu. https://www.hotnews.ro

Pentru a obţine date sigure, cercetătorii au decis să trimită New Horizons pentru a studia acest corp, după ce sonda a finalizat în 2015, la nouă ani de la lansare, principala sa misiune: transmiterea unor imagini extrem de detaliate ale planetei Pluto.

„Tocmai am realizat cel mai îndepărtat zbor", a anunțat Alice Bowman, directorul operațional al misiunii. Ea a confirmat că memoria internă a sondei conține numeroase date. Fotografiile ar urma să ajungă pe Pământ peste aproape aproape un an și jumătate, în septembrie 2020. Transmiterea de imagini în direct este imposibilă de la această distanţă.

Un cercetător al agenției spațiale americane a confirmat că New Horizons se află într-o stare bună după ce în urmă cu câteva ore a trecut de Ultima Thule.

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

