Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bărbatul a început să-şi injecteze venin de viperă în sânge şi susţine că acest ritual îl face mai tânăr şi mai sănătos, scrie The Guardian.

Concurența aceasta regională la producția și exportul de cereale a ajuns să privească în momentul de față întreaga economie mondială și are valențe din ce în ce mai clare în domeniul geopolitic, în crearea unei zone de stabilitate și chiar de performanță economică la granița cu Rusia etern agresoare militar pentru țările din jurul ei.

Chiar în condițiile în care Rusia investește mult și are așteptări mari de la producătorii și exportatorii de cereale, dar și în condițiile în care obține 1 milion de tone numai din Crimeea, pe care o ține sub ocupație militară, aceasta a fost depășită de Ucraina, care este pe o creștere continuă în ultimii ani și era de așteptat să fie iar pe unul dintre primele locuri ale exportatorilor de cereale.

În ciuda problemelor imense pe care le are, din cauza războiului hibrid cu Rusia și a situației economice, care, oricum, nu era dintre cele mai bune anii trecuți, Ucraina reușește o mare performanță anul acesta, luând locul întâi în lume la exportul de grâne.

