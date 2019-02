Dacia Duster are un început de an excelent în Italia. După un an 2018 peste așteptări, SUV-ul construit la Mioveni reușește chiar să scrie istorie în Peninsula în prima luna a anului 2019.



Duster s-a cocoțat pe prima poziție în topul celor mai vândute vehicule din segmentul C, depășind astfel Fiat 500 X, care în ultimii ani nu a avut rival.

"Anul 2019 începe cu o știre care nu va trece cu siguranță neobservată: În prima luna a anului, Duster a fost cel mai bine vândut model din competitivul segment C în Italia. Vorbim de un segment de piață foarte important, care atrage unul din trei cumpărători auto", scrie publicația Blasting News.

Cu 3.923 de vehicule vândute, Dacia Duster a reușit performanță de a depăși la vânzări Fiat 500 X, liderul categoric din 2018.

Doar 3.410 unități Fiat 500 X au fost cumpărate în prima luna a anului 2019 în Italia, în comparație cu 5.000 de vehicule vândute în ianuarie 2018.

Locurile 3 și 4 sunt ocupate de două modele Jeep, Compass și Renagade, cu 2.979 de unități vândute, respectiv 2.963 vehicule comercializate.

11.900 de euro e prețul de pornire al Daciei Duster în Italia.