Pericol extrem la câțiva kilometri de granița României!

Statul român ignoră, complet, depozitul de deșeuri radioactive de la Koslodui din Bulgaria in care se vor depozita 350.000 tone.



Marți, 18 Februarie 2020, la Craiova, finanțatorul depozitului de deșeuri radioactive a organizat o dezbatere privind depozitul de deșeuri ce se construiește in perimetrul centralei atomo-electrice de la Koslodui.



Au participat ong-uri din Bulgaria și România, precum și viceprimarul Craiovei și primarul Kosloduiului. Din partea autorităților centrale, nimeni.



După ce a spus câteva cuvinte, viceprimarul Craiovei a plecat, cu toate că in oraș se înregistrează o creștere alarmantă a cancerelor, așa cum arată statisticile din spitale, medicii afirmând că efectele Koslodui devin extrem de vizibile.







Cu toate că Eco-Civica a cerut sistarea dezbaterilor pentru că nu avem ce discuta cu constructorul ci cu autoritățile abilitate ale statului bulgar, in speță autoritatea de mediu și autorități decidente ale statului bulgar, finanțatorul ne-a închis gura spunând că nu va mai organiza nicio dezbatere.

Am insistat dar a refuzat să ne mai acorde cuvântul.