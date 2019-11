Personalitatea zilei. Constantin Brâncuși

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Schimbarea climatică are o serie de efecte negative care afectează întreaga planetă, printre care și creșterea nivelului mării. Noi studii arată că nivelul mării crește, la nivel global, într-un ritm alert. În cursul secolului 21, cercetătorii estimează că apele...

O prezentatoare de meteo are următorul tic verbal:

Igor Dodon s-a inatlnit cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Presedintele spune ca a discutat cu oficialul american despre pusibilitatea unei eventuale caderi a guvernului Sandu.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

Din ianuarie 1907 până în martie e în atelierul lui Rodin, de unde pleacă pentru că „la umbra stejarilor mari nu crește nimic” și intră în arta universală... Asemeni lui Noica care se ocupa nu de ființă ci de devenirea întru ființă, Brâncuși sculptează nu păsări, ci zboruri. Este, probabil, românul cu cea mai mare vizibilitate la nivel mondial, s-a scris despre arta lui în mai toate limbile pământului. Moare la Paris în 16 martie 1956 iar opera sa își găsește mult spațiu expozițional la Paris și New York, deși autorul o oferise oficialităților comuniste române din vremea sa.

Fiind copil, pleca adesea de acasă, dornic să cunoască, să vadă, să înțeleagă! În 1894 se înscrie la Școala de meserii din Craiova; în 1897, în vacanța de vară pleacă la Viena unde se angajează la o fabrică de mobilă - la întoarcere, acasă, modelează bustul lui Gheorghe Chițu fondatorul școlii - probabil prima lucrare artistică de anvergură. În 1898 termină Școala de meserii din Craiova și se înscrie la Școala națională de arte frumoase din București. Imediat, în decembrie obține și prima distincție pentru „bust antic” - bustul lui Vitellius. În 1902 cântă în corul „Carmen” sub conducerea lui D.G. Kiriac, an în care absolvă Școala de arte frumoase. În 1903 obține prima comandă publică - bustul generalului dr. Carol Davila. În 1904 pleacă la Paris, pe jos, făcând popasuri la Budapesta și Viena; la Munchen zăbovește o vreme, apoi prin Zurich și Alsacia ajunge la Paris. În 1905 reușește la concursul de înscriere la Școala națională de arte frumoase. Face parte, la Paris, din cercul studenților români alături de George Enescu, Traian Viua, Aurel Vlaicu, Henri Coandă, Ion Pillat, Nicolae Dărăscu, Camil Ressu. Personalitate complexă - desenează, proiectează, schițează.

