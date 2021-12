Pese 70 de mii de români din Basarabia care au redobândit recent cetățenia, nu pot depune jurământul din cauza Consulatelor care nu lucrează în regim normal

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

Un număr de 4 471 de persoane care s-au infectat cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu vor primi, la fine de an, câte 16 000 de lei.

"Noi am pierdut 3 miliarde de dolari pe durata a 11 luni ale anului curent. Suntem o țară săracă, care finanțează economiile străine. Avem nevoie de o intervenție masivă, de o schimbare de calitate, nu doar pentru public și declarații ale oficialilor. Nu am văzut nici în...

La moment, pe motiv că sistemul de programări online și de analiză a cererilor la serviciile Consulatelor din Chișinău, Bălți și Cahul funcționează extrem de dificil, peste 70 de mii de persoane, care prin ordinul Autorității Naționale în Cetățenie a României (ANC) și-au redobândit cetățenia română, nu au posibilitatea să depună jurământul de credință în termenul legal stabilit de 6 luni. „Începând cu data de 16 martie 2020 a fost declarată stare de urgență la nivel național, atât în Republica Moldova cât și în România. Drept efect, activitatea Oficiilor Consulare ale României în Republica Moldova a fost sistată în perioada 16 martie - 27 iulie 2020. Din data de 27 iulie 2020, treptat s-a reluat activitatea Consulatelor, însă în regim limitat. În această perioadă însă au fost emise 410 ordine ale ANC privind acordarea cetățeniei române unui număr de 70712 persoane. Din tot acest flux de cetățeni, majoritatea absolută își are domiciliul în Republica Moldova, iar depunerea jurământului de credință de către acești cetățeni, conform principiului teritorialității și încadrarea în termenul legal stabilit de 6 luni, a devenit imposibilă”, se menționează în petiție. Drept urmare, sunt zeci de mii de persoane care așteaptă mai mult de un an să obțină doar data programării la Consulate pentru depunerea jurământului. La fel, sunt tergiversați semnificativ termenii de programare pentru alte servicii consulare, legate de actele de stare civilă și cele de identitate, fapt ce reprezintă o limitare a drepturilor cetățenilor.

Compania de consultanță juridică în acte românești din Republica Moldova, JustConsult, a inițiat o petiție publică către autoritățile României, în particular către Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe , prin care este solicitată restabilirea prestării în regim normal a serviciilor la Consulatele României de la Chișinău, Bălți și Cahul. Până la acest moment, adresarea a fost semnată de peste 1600 de persoane online și peste 500 de persoane au semnat fizic.

Peste 70 de mii de moldoveni așteaptă câte un an să fie programați la Consulatele României din Republica Moldova: a fost lansată o petiție publică pentru asigurarea accesului în regim normal la serviciile consulare

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

