Peskov: Rusia nu și-a atins încă niciunul dintre obiectivele sale militare în Ucraina și va fi folosită arma nucleară doar în cazul unei „ameninţări existenţiale”

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a recunoscut că Rusia nu a atins încă niciunul dintre obiectivele sale militare în Ucraina și a refuzat să nege că Moscova ar putea recurge la utilizarea armelor nucleare, scrie Replicamedia.md.

Într-un interviu acordat, marți, pentru CNN, Dmitri Peskov a refuzat în repetate rânduri să excludă faptul că Rusia ar lua în considerare folosirea armelor nucleare împotriva a ceea ce Moscova consideră a fi o „amenințare existențială”.

Fiind întrebat în ce condiții Putin ar folosi capacitatea nucleară a Rusiei, Peskov a declarat că „dacă este o amenințare existențială pentru țara noastră, atunci poate fi”.

Putin “hasn’t achieved [his goals] yet” in Ukraine, Dmitry Peskov tells me. “It is going on strictly in accordance with the plans,” he insists, which are Ukraine’s demilitarization, neutrality, eliminating “nationalist battalions” & recognition of Crimea, Donetsk & Luhansk. pic.twitter.com/tIdiB7fD86