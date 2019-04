Peste 80% din investițiile străine DIRECTE în R.Moldova provin din Uniunea Europeană

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan a întreprins o vizită în Carolina de Nord, stat cu care Moldova are un parteneriat privilegiat.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 miliarde 87,40 milioane de dolari SUA (în creștere cu 9,5 la sută de la începutul anului 2018) şi reprezintă 42,9 la sută din totalul pasivelor externe. Ponderea investiţiilor străine directe sub formă de participații și acțiuni este de 53,2 la sută din stocul total de investiţii străine directe, restul revenind împrumuturilor.

Potrivit BNM, intrările nete de capital sub formă de investiţii străine directe în Republica Moldova au constituit 2,1 la sută în raport cu Produsul Intern Brut.

Intrările nete de capital sub formă de investiţii directe în Republica Moldova în 2018 s-au ridicat la o valoare de 196,68 milioane de dolari SUA, cu 31,3 la sută mai mult decât în anul precedent. Participațiile noi în întreprinderile din R. Moldova au alcătuit 107,42 milioane de dolari SUA. Reinvestirea profiturilor de către investitorii străini în întreprinderile-fiice moldovenești în valoare netă s-a ridicat la 25,24 milioane de dolari SUA.

