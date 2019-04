Peter Michalko: Cooperarea comercială R.Moldova - UE s-a dezvoltat mult mai rapid decât așteptările inițiale. Exportul către piața europeană atinge 70%

Oficialul european a menționat și câteva proiecte în domeniul educației și științei, care sunt considerate de succes. În programul „Orizont” există cooperare cu universitățile din Europa în domeniul cercetării și posibilități pentru instituțiile din Republica Moldova de a fi parte celor mai complexe încercări în cercetare și știință contemporană. „Aceasta, în perioada tranziției, cu lipsă de resurse adecvate, ajută țara să țină pas cu lumea pe linia întâi de cercetare și știință. Cred că acestea sunt experiențe foarte pozitive care ne dă speranța că există o agendă pozitivă de care putem să facem uz în anii viitori, împreună cu domeniile în care nu am văzut progrese așa de mari sau unde s-au înregistrat și regrese și am vrea să vedem îmbunătățiri”, spune Peter Michalko.

Șeful Delegației UE spune că în domeniul industrial actualmente se fac multe investiții care vor aduce la creșteri și în viitor. „Dar și în sectorul agro-alimentar viitorul este încă foarte deschis pentru creștere pentru că odată cu implementarea standardelor pentru produsele de origine animalieră, va fi o creștere de exporturi încă mai mare”. Și aceasta se așteaptă în următorii ani. Nu pot să spun când, dar noi am dori să fie cât mai repede și sunt sigur că și producătorii din Republica Moldova tot așa doresc. Totul este în mâinile agențiilor respective – ANSA etc. Noi oferim susținere în această privință”, a notat Peter Michalko.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 24 Aprilie 2019, ora: 10:19

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...