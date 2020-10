Peter Michalko, despre progresele R.Moldova în implementarea Acordului de asociere cu UE | Despre continuitate în reforme cred că putem vorbi mai degrabă despre stagnare, iar în unele cazuri și de pași înapoi

Amintim că Acordul de asociere cu Uniunea Europeană a fost semnat la 27 iunie 2014 și a intrat parțial în vigoare în toamna aceluiași an. O parte importantă a Acordului este așa-numita Zonă de liber schimb, care prevede liberalizarea parțială a comerțului, fapt ce a contribuit la majorarea exporturilor moldovenești pe piața comunitară. Aproximativ două treimi din mărfurile moldovenești au ca destinație țările membre ale UE. De asemenea, datorită Acordului de asociere a fost permisă și libera circulație a cetățenilor moldoveni în țările spațiului comunitar.

Despre continuitate în reforme cred că putem vorbi mai degrabă despre stagnare, iar în unele cazuri și de pași înapoi. În justiție vedem reîntoarcerea la unele practici vechi, de la promovarea judecătorilor cu integritate îndoielnică, la închiderea ședințelor în unele cazuri de înaltă rezonanță. Moldova încă nu a trecut testul investigării și recuperării pentru frauda bancară din 2014. Mai mult, am văzut acțiuni care pun în pericol independența Băncii Naționale, a spus șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko.

