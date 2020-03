PETIȚIE / Cerem ministrei Dumbraveanu RESTABILIREA în funcție a d-lui Anatolie Ciubotaru la Spitalul Republican

A lucrat chirurg toata viata lui, cel mai mult - chirurg toracal (de plamini) vreo 15 ani si cardiochirurg mai mult de 25 de ani. Peste 20 de ani a condus Serviciul de Chirurgie a Inimii din cadrul SCR. A lucrat 5 ani in Germania, la fel in cardiochirurgie, chirurgie experimentala si a predat in paralel rezidentilor nemti. A revenit in Moldova pentru a participa la concursul pentru functia de director SCR, iar dupa concurs a condus spitalul in ultimii 5 ani. In jumate de an i-ar fi expirat contractul si s-ar fi pensionat. Si-ar fi incheiat onorabil cariera de 47 de ani.





Stiti ce-s cu pozele de mai jos? Raportul zilnic a medicilor reanimatologi-anesteziologi din terapia septica unde stau internati pacientii gravi cu COVID-19. Zilnic, de la 6.00 dimineata, profesorul Anatol Ciubotaru primea radiografiile fiecarui asemenea pacient, le compara cu radiografiile din seara precedenta si discuta cu medicii tacticile de tratament in continuare, de ce au nevoie pacientii si medicii.

Le-a amenajat camera izolata de odihna, ca atunci cind nu stau cu pacientul sa contacteze cit mai putin cu ceilalti medici. Le-a gasit hotel ca sa nu mearga acasa la familiile lor, pt sanatatea carora se tem toti acesti medici. I-a testat urgent atunci cind medicilor le-au aparut suspectii, stiind ca nu intrunesc definitia de caz a ministerului din ordinul nr.213/02.03.2020 ca sa fie izolati si testati la ANSP. Ce-a urmat - stiti. 4 din 6 medici testati s-au dovedit a fi infectati. 5 din ei erau asimptomatici, la 1 din ei, la sfirsitul garzii de noapte i s-a ridicat temperatura. De asta, discutind raportul de noapte, medicii l-au rugat sa-i ajute sa fie testati de urgenta, ca sa nu expuna alti colegi, alti pacienti si propriile familii. I-a testat. Urgent. I-a izolat si a inceput tratamentul lor. Spre binele tuturor. Sau, cel putin asta credea ca face. Dar, Comisia a fost de alta parere si, fara vreo explicatie din partea lui, a constat, revoltata, “devieri de la proceduri administrative si neglijenta in exercitarea atributiilor de serviciu”. Citat inchis. No comment.

Loading...

Inteleg ca e urgenta si trebuiesc optimizari de tot felul si nu trebuie sa punem intrebari, dar mai ales sa avem careva opinii proprii in aceasta perioada. Si totusi, nu inteleg cum poate o comisie in care toti decidenti nu au lecuit in viata lor pe nimeni sa decida sa dea afara un medic care a salvat zeci de mii de oameni timp de 47 de ani? Un conducator care stia cum arata plaminii fiecarui pacient grav cu COVID-19 internat la el in spital?

Pozele din viber din tel tatei, el nu stie ca le postez si sper ca nu incalc nimic, parca nu-s date cu caracter personal dupa care sa poata fi identificati pacientii. Pozele date au fost trimise de medicul de garda dimineata, cind avea deja febra, dar era la datorie. El este un erou. Sa avem grija de eroiii nostri... Profesorul Ciubotaru nu mai poate sa o faca deja, insa premierul a promis ca fara el se va imbunatati brusc situatia epidemiologica in spital.

Textul preluat de pe facebook de la fiica domnului Ciubotaru Cristina Țărnă.

Autorul petiției este Vasile Costiuc, Președintele Partidului Democrația Acasă.



SEMNAȚI AICI