PETIȚIE către Guvernarea Chicu (Dodon) - Cere mai multe TESTE ȘI TESTĂRI COVID-19

Germania va abandona cei şase ani de austeritate fiscală cu un buget expansionist, menit să salveze economia ţării de efectele crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arată într-un articol apărut sâmbătă în publicaţia britanică Financial Times...

Coreea de Sud și Taiwan sunt ambele istorii de succes în oprirea extinderii virusului. Coreea de Sud a fost inițial cea mai afectată țară după China. Lucrurile s-au schimbat după ce autoritățile testau câte 10,000 de cetățeni pe zi. La 20 martie Coreea de Sud are realizate 316,664 teste la 8799 îmbolnăviri și 102 decese.

Orice măsuri și politici de urgență, pentru a fi eficiente în a încetini pandemia, trebuie să se bazeze pe date despre cazurile confirmate de COVID. Aceste date pot fi obținute doar testând. Măsurile de localizare, cum ar fi carantina, autoizolarea etc. vor fi aplicate corect și cu impact doar în condițiile în care se cunoaște nivelul și extinderea problemei, lucru care se poate face doar prin testare activă. Mai mult, potențiala subraportare a numărului de cazuri confirmate (la nivelul zecilor) poate crea populației o impresie greșită despre gravitatea problemei și o atitudine relaxată față de măsurile obligatorii și voluntare care se impun.

