Petiție online pentru deblocarea procesului de depunere a jurământului de credință pentru redobândirea cetățeniei române

Solicităm aprobarea mai multor din următoarele soluții: 1. Impunerea Consulatelor de la Bălți și Cahul să reînceapă organizarea procedurilor de depunere a jurământului de credință. 2. Organizare procedurii solemne de depunere a jurământului de credință în spații deschise (afară) cu respectarea distanței sociale de 1,5 m. Drept spații deschise, pot fi utilizate curțile consulatelor. 3. În scopul organizării procedurilor de depunere a jurământului de credință, pot fi duse tratative cu autoritățile R. Moldova pentru a fi acordate în folosință spații deschise (cum ar fi stadioane, curțile școlilor) sau închise (săli de sport,scenele sau holurile teatrelor, sau altor instituții de cultură), cu o capacitate mare, pentru a fi organizată procedura solemnă la un număr concomitent de peste 50 persoane. 4. Acordarea permisiunii cetățenilor de a depune jurământul de credință în cadrul altor consulate decât conform vizei de domiciliu, inclusiv peste hotarele țării. Spre exemplu, cetățenii de la Soroca să poată depune jurământul la Consulatul din Chișinău, iar cei de Cahul să depună la Bălți, etc. Sau cetățenii din R. Moldova, care sunt domiciliați temporar, fără viză de reședință în Italia, Germania, etc, să poată depune jurământul de credință la consulatele României din acele state, fără a prezenta viza de reședință temporară. 5. Acordarea dreptului cetățenilor din R. Moldova să depună jurământul de credință în cadrul sediilor ANC din București, Galați, Iași și Suceava. Dacă se aprobă acest drept, urmează a fi introdusă expres excepția de traversare a frontierei de stat de către cetățenii moldoveni cu scop de depunere a jurământului de credință pentru a nu fi plasați în carantină/izolare (dacă nu prezintă semne de infectare COVID, și/sau prezintă testul negativ). 6. Depunerea Jurământului de credință prin metode online, cu autentificare prin cameră video, de confirmare a identității persoanelor.

În rezultat, întreg procesul de redobândire a cetățeniei române a crescut la moment la peste 4 ani, fiind format din 3 ani de așteptare a aprobării cererii de redobândire a cetățeniei române de către ANC, un an de așteptare pentru a depune jurământul, și aproximativ 6 luni pentru a obține alte acte (certificat de naștere/căsătorie, carte de identitate, sau pașaport). În situația creată, dacă indiferența și inacțiunea autorităților Române va continua, acest termen foarte rapid va crește la 5, dar poate și mai mulți ani de așteptare. Această perioadă este una mult prea mare.

Situația în cauză devine alarmantă fiindcă la numărul de ordine emise zilnic sunt organizate foarte puține proceduri de depunere a jurământului de credință față de statul Român. Numărul de persoane puse în așteptare este în creștere cu fiecare zi, iar termenul de redobândire a cetățeniei Române, la fel se mărește proporțional. La momentul de față, sunt persoane, care au efectuat o programare la depunerea jurământului de credință, încă în lunile februarie - martie 2020 și nu au trecut procedura solemnă, fiind în așteptare mai mult de un an de la obținerea ordinului de aprobare a cetățeniei. Sistemul de programare online de pe pagina oficială econsulat.ro nu acordă o dată de programare, iar butonul „Programează-te” pare a fi devenit un mit demult uitat.

Conform legislației, depunerea jurământului de credință față de statul Român urmează a fi efectuat în termen de 6 luni de la emiterea Ordinului. Jurământul se depune personal în procedură solemnă. Depunerea jurământului are loc conform vizei de domiciliu a deponentului, sau vizei de reședință temporare.

Situația de fapt: Începând cu data de 16 martie 2020 a fost declarată stare de urgență la nivel național atât în Republica Moldova cât și în România. Activitatea Oficiilor Consulare ale României în Republica Moldova a fost sistată în perioada 16 martie - 27 iulie 2020. Din data de 27 iulie 2020 s-a reluat treptat activitatea Consulatelor, în regim limitat. Totuși, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a continuat în perioada pandemiei să aprobe cererile de redobândire a cetățeniei române depuse în mare parte de cetățenii Republicii Moldova. Zilnic sute de persoane au devenit cetățeni români pe „hârtie”. În perioada menționată, au fost emise un total de 410 ordine ANC privind acordarea cetățeniei române unui număr de 70712 persoane. Din tot acest flux de cetățeni, majoritatea absolută își are domiciliul în Republica Moldova.

