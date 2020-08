Petras Auštrevičius: „UE îi va cere lui Lukașenko să recunoască victoria Svetlanei Țihanovskaia”

Alegerile din Belarus sunt în discuția Uniunii Europene.

„UE nu recunoaște legitimitatea Parlamentului din Belarus, iar acum nu recunoaște nici așa-zisa victorie a domnului Lukașenka”, spune într-un interviu cu Europa Liberă raportorul PE pentru Belarus, Petras Auštrevičius (RENEW, Lituania). “Vom înăspri sancțiunile, vom tăia banii europeni și îi vom cere lui Lukașenka să o recunoască pe Svetlana Țihanovskaia, drept noul președinte al Belarus. Altfel, vom îngheța relațiile cu regimul de la Minsk”, mai spune eurodeputatul lituanian.

Europa Liberă: Domnule Auštrevičius, facem acest interviu în timp ce dumneavoastră vă aflați în țara natală, Lituania, unde s-a refugiat acum câteva zile și doamna Țihanovskaia. Sunteți în legătură cu Domnia sa? Este în siguranță?



Petras Auštrevičius: „Da, pot confirma că dna Svetlana Ținahovskaia a ajuns luni la Vilnius, este aici împreună cu copiii ei, și este într-un loc sigur. Copii ei au venit aici încă de acum două săptămâni, prin urmare familia este reunită, mai puțin dl Țihanovski, care este în închisoare, în Belarus.”

Europa Liberă: De ce a ales Lituania și nu altă țară, dna Țihanovskaia?



Petras Auštrevičius: „Unul dintre motive este viza de refugiat pe care au primit-o din partea Lituaniei copiii doamnei Țihanovskaia. În Belarus, regimul Lukașenka a folosit în trecut metode foarte dure de intimidare, amenintând părinții implicați politic cu răpirea copiilor. De aceea, doamna Țihanovskaia și-a adus copiii aici, incă din ultima parte a campaniei electorale.”

Europa Liberă: Se vorbește de sancțiuni împotriva regimului Lukașenka: țintite, indivitual, împotriva celor care au ordonat înăbușirea demonstrațiilor, se vorbește de tăierea banilor europeni etc. Dumneavoastră, sunteți cea mai autorizată voce în Parlamentul European când vine vorba de Belarus. Sunteți raportorul PE pentru Belarus. Ce acțiuni veți intreprinde?



Petras Auštrevičius: „Cred că nu avem niciun drept să rămânem tăcuți și să ne abținem de la acțiuni împotriva regimului Lukașenka. Ce am văzut în campania electorală și la alegeri reprezintă nu un pas, ci mulți pași înapoi, un regres fantastic al democrației în Belarus. Regimul a acționat foarte dur împotriva opoziției, au confiscat alegerile, au fraudat alegerile, au încarcerat în mod sistematic reprezentanții opoziției. Prin urmare, dacă nu luăm poziție, atunci trebuie să ne asumăm și o parte din vină. Eu am propus încă din iulie instituțiilor UE măsuri de sancționare țintite. Dar nu m-aș limita doar la oficialii de vârf, ci și cei de nivel mediu.

Avem de-a face în Belarus cu un sistem care înăbușă opoziția și activismul civic și politic. În al doilea rând, trebuie să tăiem finanțarea europeană pentru guvernul din Belarus. Banii vor trebui să meargă direct la societatea civilă. Nu va fi ușor, vă spun de pe acum, pentru că guvernul de acolo are pârghiile necesare să pună bețe în roate. Dar noi trebuie să găsim căile să îi susținem pe oamenii curajoși din Belarus. Este ușor pentru noi să ieșim cu declarații, dar ei sunt cei care își pun realmente viața în pericol pentru un Belarus liber și democratic. Până acum PE a ieșit cu două comunicate de presă, susținute de toate grupurile politice din UE. Ideea principală: guvernul de la Minks a încălcat linia roșie.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că în septembrie, când PE își reia activitatea, veți propune aceste sancțiuni în AFET și Delegația pentru Belarus.



Petras Auštrevičius: „Da, vom pune Belarus pe agenda PE. Nu știu ce se va întâmpla mâine, vedeți ce se întâmplă pe străzile din Belarus…Regimul a furat alegerile…Deci asistăm la ceva de nemaivăzut. Sper ca instituțiile europene vor trimite un mesaj in care să spună că alegerile nu sunt legitime și el nu mai poate fi un președinte legitim. Și așa UE nu recunoaște legitimitatea parlamentului din Belarus, acum nu vom recunoaște nici președintele. UE a făcut o mare greșeală în 2016 când a relaxat sancțiunile. Vom reveni asupra acelei decizii acum.”

Europa Liberă: Veți cere președintelui Lukașenka să se retragă din funcție?



Petras Auštrevičius: „Trebuie să organizeze noi alegeri sau să o recunoască drept câștigătoare pe Svetlana Țihanovskaia. Dacă nu face nici una, nici alta, UE va îngheța relațiile cu regimul Lukașenka.”



